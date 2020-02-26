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「你們開礦我們沒地方住」 西部復礦環評案砲聲隆隆

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案闖關環評，環保署今天第二度召開「羅慶仁、羅慶江申請核定礦業用地」二階環評範疇界定會議，針對民間團體要求增加水文、地質、空品、石虎等調查點位，開發單位幾乎不願具體承諾，讓環評委員不禁動怒「完全無法理解」，居民更指責「你們羅家在這裡開礦、我們沒地方住」， 場內無交集，留待第三次會議討論。

羅慶仁、羅慶江兩礦區4年前裁定進二階環評，3年前「看見台灣」導演齊柏林罹難，喚起礦業法修法呼聲，採礦案件也停擺。但礦業法修法在上屆立法院會期跳票，羅慶仁等兩礦場得以重闖環評。

範疇界定會議是決定二階環評時應調查評估的項目、範圍及方法，居民今提出開發區2公里內的15個點位做地形地質採樣，包括碧蘭瀑布、亞泥崩塌處、空拍裂隙處。但開發單位反駁2公里「太廣大」，且該基地是舊礦場，已做過地質鑽探等實地評估。

環委簡連貴說，居民關心開採是否誘發地質災害，有必要做土石流等災害潛勢調查。環委李育明更不滿指出，之前做的是面狀調查，居民現在提的為15個點狀調查，「為何無法回應基本訴求，完全無法理解」。

居民更指出，採礦影響地下水壓力平衡，有些地方因此沒自來水，只能接野溪水，開發區10公里範圍應調查更多水文資料。

開發單位反駁，礦區已照水保法規定調查，外側跟礦區沒有關係，但願意釐清疑慮。居民反批「當地停止開採20年後，植栽復育成功了嗎？當初說會留20公尺綠帶、不影響用水都騙人」。

空品部分，荒野保護協會要求納入鉛、汞、戴奧辛等重金屬排放量調查，開發單位則認為，採礦行為並無重金屬汙染。但居民質疑，旁邊就有水泥場，此案通過後，水泥廠恐會增產導致燒更多煤，「早期每個橫山人家裡屋頂都是灰塵，礦區外面曬的白衣都變黃色」。

環保署解釋，此案只能做採礦行為環境評估，水泥廠增產與此案無關。但主席李培芬說，開發單位若不肯承諾，二階環評審查時可能又被要求，反而要多花一年準備資料，此案永遠沒完沒了。

荒野保護協會也提出當地石虎出沒資料，開發區跟周遭兩公里應架設紅外線照相機觀測一年。開發單位又反駁「曾調查沒有石虎」，但能做會盡量做。

環評 開發區 石虎

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