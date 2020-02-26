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（短波）護照與自動通關 戶政所就能辦

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
首次申請護照的民眾，可就近到桃園市等6縣市指定的戶政事務所，約8個工作天就可收到護照。（photo by Flickr）
首次申請護照的民眾，可就近到桃園市等6縣市指定的戶政事務所，約8個工作天就可收到護照。（photo by Flickr）

護照自動通關，戶政所可搞定！內政部戶政司長張婉宜26日宣布，從3月16日起，首次申請護照的民眾，可就近到桃園市等6縣市指定的戶政事務所，同時完成人別確認即可申辦護照、註冊自動通關等服務，約8個工作天就可收到護照。

內政部表示，內政部與領務局及移民署合作，推出一站式服務。首次申辦護照的民眾，若無法親自至外交部領事事務局或4個辦事處申辦，也可先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親友代為洽辦。如欲申請自動通關，也需另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。

民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，可同時完成護照及自動通關的申辦作業，只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等地繳交後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，即可至原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址。由桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣擇定轄內戶政事務所試辦。

內政部戶政司長張婉宜宣布，首次申請護照的民眾可就近到戶政事務所，同時完成申辦護照、自動通關等服務。

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護照 自動通關 內政部

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