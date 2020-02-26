NSO演貝多芬7號 狄恩飆中提琴難度

《交響情人夢》主題曲來了！指揮呂紹嘉同意繼續帶領NSO國家交響樂團一年，28日將帶來貝多芬《第7號交響曲》與《柯里奧蘭》序曲。演奏轉作曲家的布萊特•狄恩也將來台大秀代表作《中提琴協奏曲》，3月1日還攜手女高音林慈音、鋼琴家王佩瑤等音樂家，《狄恩樂樂秀》將帶來4首創作。

中提琴聽覺饗宴

「很喜歡跟樂團在台上一起參與冒險旅程的感覺。」狄恩26日受訪時說，早上排練時能感覺到，雖然NSO充分了解到中提琴協奏曲的難度，但指揮跟團員都回饋

許多正能量，不畏艱難。

指揮呂紹嘉（右）帶領NSO，攜手布萊特·狄恩（左）呈現其代表作《中提琴協奏曲》。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

呂紹嘉說，狄恩過去是柏林愛樂著名的中提琴手，曾當過NSO駐團樂手，現在轉型為很成功的作曲家。他一定也會自動請纓上場拉貝多芬《第7號》，這種本能對他來說就像喝水一樣自然。他上次來合作全中提琴的室內樂，第一天排練就說：非常好，不需要指揮。

「一個現代的作品能演奏到50次，真的很不得了。」呂紹嘉說，現在活著的作曲家，自己演奏自己寫的曲子已經很少見了。他想打破一般人對中提琴的印象：不高不低、帶點鼻音（眾笑）。《中提琴協奏曲》要打破這些印象，不受傳統拘束，特色就是有很多很快速的音、高音，還要能很好聽，聽眾能跟著音符上山下海。

貝多芬250年誕辰

「《第7號》是貝多芬最歡樂的一首交響曲。」呂紹嘉介紹，《第7號》充滿舞曲的旋律，是華格納口中「舞蹈的神話」，有一種全世界都是兄弟姊妹，世界大同的歡樂感覺。貝多芬的音樂永遠不會老，他可以把每間房子蓋起來，都是不一樣的個性。《柯里奧蘭》則像是觀看偉大的希臘悲劇，但卻有洗滌淨化的同情心。

呂紹嘉（中）轉任藝術顧問再戰1年，請樂迷們不用擔心NSO的運作跟藝術水準。

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