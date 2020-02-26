在新冠肺炎防疫措施中桃園機場啟用41年

桃園機場26日啟用41周年。從年初開始的新冠肺炎（COVID-19）防疫措施中，桃機入出境旅客量持續下跌，從去年每天平均13萬3000人次，降低到26日的預報旅客量已經不到4萬人次，何時能夠恢復平日的榮景還要再觀察。

桃園機場於68年2月26日啟用，持續擴充運能，去年旅運人數達到最高峰，全年超過4600萬人次，平均每天超過13萬人次，春節等連續假期高峰期，去年曾經突破單日16萬人次，全年總旅運人數及單日最高人數都創下歷史紀錄。

隨著年初開始的新冠肺炎防疫措施，桃機旅運人數持續下跌，到26日的預報人數僅3萬8000多人次（包含過境轉機旅客），僅達到運能的29%。

桃園機場公司統計，今年初還沒有開始新冠肺炎防疫措施前，1月15日單日客貨機共有734架次飛航，2月26日僅459架次，航班數下跌將近40%。

中央流行疫情指揮中心通報，27日凌晨0時起，從南韓入境的旅客不論國籍，都必須執行居家檢疫程序14天，南韓的旅遊疫情建議也提升到第3級。目前滯留南韓的19個旅行團，304名團員都將由旅行社安排於27日零時前返抵台灣。

至於桃園機場往返南韓的航班，26日原來有48架次航班飛航，分別飛往仁川、釜山、大邱、濟州等航點，受到防疫措施影響，26日取消30架次，僅18架次飛航。