新冠肺炎肆虐全球 清真寺：疫區和非疫區完全隔離是最佳做法

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，全球確診人數突破8萬例，死亡病例更高達2767人，疫情在全球擴散，各國不停尋求防疫辦法，對此臉書粉絲專頁「台北清真寺 Taipei Grand Mosque」發文表示，「為己為人，疫區和非疫區完全隔離是最佳做法」。

臉書粉絲專頁「台北清真寺 Taipei Grand Mosque」昨（25日）發文表示，伊斯蘭教的最後一位使者穆汗默德，曾在1400多年前就已經告誡過人們，「當一個地區發生瘟疫的時候，你們不要進入該區，若發生在你們的地區，你們不要出走」。

粉專也提到「為己為人，疫區和非疫區完全隔離是最佳做法」，並表示原本發生在武漢的新冠肺炎，這幾個月來傳播到世界各地，除了大陸之外，就連韓國、日本、伊朗和義大利都成為重災區，而且疫情並未完全受到控制，面對這種嚴峻的考驗，願盼所有市民能一同積極防疫。

粉專更表示在這種非常時期，伊斯蘭教法已經豁免了女士們、長者、病患、體弱和兒童們參加集體禮拜的義務，但仍要在家完成個人的拜功；而在清真寺附近或要參加集體禮拜者應先做足各種保護和預防措施，並時刻注意身邊人和物的衛生。

面對新冠肺炎疫情，粉專最後提到注意避免感染病毒，以防給自己和他人帶來健康上的威脅和麻煩，「預防勝於治療」，粉專也呼籲人們充分配合以及積極參與中央和地方的防疫措施。