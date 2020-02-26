1300坪「油菜花海」炸開！金黃地毯隨風搖　捷運就能到

2月下旬之後，就是油菜花的季節。目前在台北市木柵區的萬壽橋下，正有超過1,300坪的油菜花海盛開當中，讓民眾不用舟車勞頓，也可以輕鬆欣賞油菜花海的金黃美景。花海內甚至還有玉兔、沐月座椅等等造景，增添花海變化。

位於道南右岸河濱公園的油菜花海，面積達到4,426平方公尺（約1,339坪），乃是台北市水利處自去年12月開始整地播種的成果，自2月上旬開始陸續開花，目前正是盛開期。水利處本次也融合月宮玉兔的主題，在花海內打造了3隻玉兔使者及1座沐月座椅，藉此呼應油菜花宛若月光般優雅明亮的情境。同時也因油菜花是優良蜜源植物，因此民眾還可以看見許多蝴蝶、蜜蜂的身影。