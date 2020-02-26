不等政府振興！承億文旅自發500萬「旅遊消費券」

受肺炎疫情影響，全台觀光業慘跌，為提振國內旅遊市場，承億文旅董事長戴俊郎宣布，將自行發行面額壹仟元的「振心消費券」共5,000張。至今年4月30日前，集團全台共6間飯店標準雙人房原價4,500元、專案優惠價1,999元起，除現場房費直接折價500元外，再加贈「壹仟元振心消費券」，憑此券不限平假日皆可使用，等於第二次不限館別入住雙人房僅需999元。

承億文旅自掏腰包發印5,000張面額壹仟元的「振心消費券」，可用於集團目前在台灣共6間文創設計飯店。旗下淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅及花蓮山知道於4/30日前，平日標準雙人房1,999元(原價4,500元)，四人房2,999元(原價7,500元)，旅客入住除享現場折價房費500元外，再加贈「千元振心消費券」壹張，可使用到今年6月底。

旗下另一飯店─墾丁雅客小半島位於墾丁大街入口，除位置優勢外，全館以熱帶植物為主題，另有房客專屬的沙灘酒吧，4/30日前，平日標準雙人房2,599元(原價5,600元)，四人房3,799元(原價9,000元)。