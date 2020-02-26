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不等政府振興！承億文旅自發500萬「旅遊消費券」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
承億文旅桃城茶樣子獲選2019全台最美飯店。圖／承億文旅提供
承億文旅桃城茶樣子獲選2019全台最美飯店。圖／承億文旅提供

受肺炎疫情影響，全台觀光業慘跌，為提振國內旅遊市場，承億文旅董事長戴俊郎宣布，將自行發行面額壹仟元的「振心消費券」共5,000張。至今年4月30日前，集團全台共6間飯店標準雙人房原價4,500元、專案優惠價1,999元起，除現場房費直接折價500元外，再加贈「壹仟元振心消費券」，憑此券不限平假日皆可使用，等於第二次不限館別入住雙人房僅需999元。

承億文旅自掏腰包發印5,000張面額壹仟元的「振心消費券」，可用於集團目前在台灣共6間文創設計飯店。旗下淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅及花蓮山知道於4/30日前，平日標準雙人房1,999元(原價4,500元)，四人房2,999元(原價7,500元)，旅客入住除享現場折價房費500元外，再加贈「千元振心消費券」壹張，可使用到今年6月底。

旗下另一飯店─墾丁雅客小半島位於墾丁大街入口，除位置優勢外，全館以熱帶植物為主題，另有房客專屬的沙灘酒吧，4/30日前，平日標準雙人房2,599元(原價5,600元)，四人房3,799元(原價9,000元)。

擁有「2019全台最美飯店」殊榮的承億文旅桃城茶樣子，以高山茶為主題的五感體驗式設計旅店加上頂樓鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池，吸引無數網友朝聖打卡，4/30日前平日標準雙人房2,899元(原價7,500元)，四人房3,999元(原價9,000元)；兩館同樣擁有入住現折價房費500元外，再加贈「千元振心消費券」壹張之優惠。

承億文旅桃城茶樣子。圖／承億文旅提供
承億文旅桃城茶樣子。圖／承億文旅提供
承億文旅花蓮山知道，以台灣各類石頭、原住民文化為主題，大廳設有攀岩牆。圖／承億文旅提供
承億文旅花蓮山知道，以台灣各類石頭、原住民文化為主題，大廳設有攀岩牆。圖／承億文旅提供
承億文旅集團自救國旅，自發面額千元的現金券，全台灣六館通用。圖／承億文旅提供
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消費券 嘉義 墾丁

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