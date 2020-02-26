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「神攝手」趕快看桃機有獎徵集照片活動

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場舉辦觀景台「觀景神攝手–照片徵集」活動，即日起至3月17日止受理報名收件，歡迎各界踴躍參加。圖／桃園機場公司提供
桃園機場舉辦觀景台「觀景神攝手–照片徵集」活動，即日起至3月17日止受理報名收件，歡迎各界踴躍參加。圖／桃園機場公司提供

桃園機場第2航廈觀景台從去年12月啟用，吸引大批飛機迷及民眾造訪，桃園機場公司特別舉辦觀景台「觀景神攝手–照片徵集」活動，時間從本2月26日到3月17日止，第1名的優勝作品可獲得新臺幣5000元禮券，作品也會在桃園機場展出，歡迎大家共襄盛舉。

桃園機場第2航廈擴建區5樓南側觀景台是全國最大的開放式觀景台，可近距離無遮蔽觀賞A380等各式客、貨機滑行、起降，更能遠眺大桃園城市天際線及遠方雪山山脈。

北側觀景台可欣賞不一樣的海天風光，遠眺臺灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋及日落時刻伴隨航機起降的美麗晚霞，都是賞機及航空教學的最佳景點。

桃園機場公司指出，這項照片徵集活動，參加者資格限年滿12歲以上之中華民國國民，採實名制報名，每人限報名1次，只能投遞1件最滿意的攝影作品。

參加者於活動期間將作品上傳指定電子郵件信箱，以「飛機攝影」為主體，並寫下50字的敘述即可。作品評選標準將依作品的「切題性」、「故事性」、「構圖及攝影技巧」來評分。

前3名可分別獲得新臺幣5000元、4000元及3000元禮券。優勝10名，每位致贈禮券1000元；佳作15名，每位獲頒禮券600元。

桃園機場觀景台「觀景神攝手–照片徵集」活動即日起開始至3月17日止，得獎名單將在3月25日下午5點於活動網站公布，歡迎所有的飛機迷與攝影同好們把握機會一顯身手，活動細節、報名、投稿及相關訊息請洽活動網頁

桃園機場 攝影 禮券

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