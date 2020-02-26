【動物冷知識】一生只愛你一人！即使南飛避冬也記得回家的模範夫妻
在大自然殘酷的環境中，為了繁衍後代，大多動物都實行一夫多妻或一妻多夫的社會，所以在這樣的環境中能看到一夫一妻的動物，總讓人感受到忠貞愛情的偉大。
今天讓我們來看看這些一夫一妻制的動物冷知識吧～
這個看似企鵝又不是企鵝、被稱為海鸚鵡又跟鸚鵡沒啥血緣關係的鳥類，大部分的時間都生活在海上，每年4-8月會與另一半產下一顆蛋，由雄雌親鳥輪流孵化。大約6-8週雛鳥出生後，親鳥悉心照顧，育兒期長達三個月。
長大的海鸚便會展開單身生活，在海上翱翔直到4-5年後成熟，才追求終身伴侶。
雖然白蟻的體型外表、社會型態都與螞蟻相近，但他們其實是小強的近親。
相較一般螞蟻與蜜蜂，一隻白蟻的蟻王就能讓蟻后成產出這麼多子孫，果然是小強啊！！
信天翁也是一夫一妻制的，在繁殖期會上岸登島，築巢產卵。信天翁性成熟較晚，到5-8歲時才開始繁殖。
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