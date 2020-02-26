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228連假「宅經濟」發威！網購追劇甜點、居家自煮、親子共讀共樂最夯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小葉布丁，ihergo愛合購48入售價1,128元、72入售價1,529元。圖／愛合購提供
小葉布丁，ihergo愛合購48入售價1,128元、72入售價1,529元。圖／愛合購提供

今年受新冠肺炎疫情影響，學生們放了一個最長的寒假，一般大眾也盡量減少出門頻率，即將到來的228連假「宅經濟」依舊發威，根據網購業者統計，在家自煮、追劇甜點零食親子共讀與烘焙等相關買氣攀升。PChome 24h購物童書繪本類銷量較去年同期飆升近5成，Recolte皮卡丘三明治機、Vitantonio鬆餅機也大受歡迎；ihergo愛合購近一周追劇零食、甜點買氣激增5.6成，就連鋁合金萬用支架、螢幕視頻放大器等追劇神器都有不少人搶買。

PChome 24h購物指出，228連假適逢開學第一周，許多家長為了讓孩子收心、調整生活作息，因此減少外出計畫，居家親子活動、自行烹調料理的比例大幅增加，進而帶動可以讓孩子一起動手做的親子烘焙風潮，以簡單的輕食、小點心為主；親子共讀也逐漸增加，以互動遊戲、科普知識、新聞時事、情緒管理等4大類童書最受歡迎。

ihergo愛合購近期適合追劇的甜點、零食買氣都特別旺，最熱賣的是台南十大伴手禮「小葉布丁」，創下7天狂賣12,224杯的紀錄，新福源花生醬蛋捲、香港桃酥最高單日賣出200包；適合親子共作的鬆餅機、料理小家電、兒童手作商品買氣都增加1成，其中手繪著色是今年很受歡迎的親子共作活動，像是兒童手繪塗鴉填色圍裙、可重複使用的手繪畫本、利用描邊刮除來訓練構圖的DIY刮刮畫等都是熱門商品。

台灣樂天市場除了即食商品的銷售量提高之外，生鮮食材與熟食的訂單數也大幅上升，生鮮商品近1個月的訂單數較往年同期增加3倍，平均訂單金額約1,000～1,500元，較往年高出約3成，熟食類銷售量較往年提高5倍，平均訂單金額約900～1,200元。台灣樂天市場精選8款人氣自煮美食與水果，包括百搭湯底的史家庄清燉牛肉湯、可依個人口味加入粉絲等食材的阿勝師膨皮白菜滷、口味多達20幾種的秝秝飽滿手工水餃、健康輕食類的台畜即食雞胸肉、適合多種烹調方式的嚴選台南虱目魚柳、老饕級減鹽挪威鯖魚菲力、極好食產地直送五彩小番茄、台東鳳梨釋迦等。

兒童手繪塗鴉填色圍裙，ihergo愛合購1入售價225元、2入售價416元、4入售價745元、8入售價1,350元。圖／愛合購提供
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228連假宅經濟發威，PChome 24h購物廚房家電、兒童書籍銷量年增超過5成。圖／PChome 24h購物提供
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《君偉的節日報告》，PChome24h購物79特價237元，售完為止。 圖／PChome 24h購物提供
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日本recolte麗克特皮卡丘三明治機，PChome 24h購物即日起至3月31日72折特價1,580元。圖／PChome 24h購物提供
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海自慢老饕級減鹽挪威鯖魚菲力，原價1,399元、台灣樂天市場特價650元。圖／樂天市場提供
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Vitantonio鬆餅機VWH－242（甜心紫），PChome 24h購物即日起至3月31日67折特價3,980元。圖／ PChome 24h購物提供
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阿勝師Ashengfood膨皮白菜滷，原價250元、台灣樂天市場特價180元。圖／樂天市場提供
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香港正福堂桃酥，ihergo愛合購5入售價454元、10入售價810元、20入售價1,455元。圖／愛合購提供
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新福源花生醬蛋捲，ihergo愛合購3袋售價546元、6袋售價1,087元、10袋售價1,720元。圖／愛合購提供
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極好食彩色寶石五彩小蕃茄600克，原價399元、台灣樂天市場特價199元。圖／樂天市場提供
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DIY神奇魔幻藝術刮刮畫，ihergo愛合購1入售價251元、2入售價423元、4入售價836元。圖／愛合購提供
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史家庄清燉牛肉湯3包組，台灣樂天市場售價1,199元。圖／樂天市場提供
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秝秝飽滿手工水餃，原價850元、台灣樂天市場特價799元。圖／樂天市場提供
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親子 甜點 零食

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