228連假「宅經濟」發威！網購追劇甜點、居家自煮、親子共讀共樂最夯
今年受新冠肺炎疫情影響，學生們放了一個最長的寒假，一般大眾也盡量減少出門頻率，即將到來的228連假「宅經濟」依舊發威，根據網購業者統計，在家自煮、追劇甜點零食、親子共讀與烘焙等相關買氣攀升。PChome 24h購物童書繪本類銷量較去年同期飆升近5成，Recolte皮卡丘三明治機、Vitantonio鬆餅機也大受歡迎；ihergo愛合購近一周追劇零食、甜點買氣激增5.6成，就連鋁合金萬用支架、螢幕視頻放大器等追劇神器都有不少人搶買。
PChome 24h購物指出，228連假適逢開學第一周，許多家長為了讓孩子收心、調整生活作息，因此減少外出計畫，居家親子活動、自行烹調料理的比例大幅增加，進而帶動可以讓孩子一起動手做的親子烘焙風潮，以簡單的輕食、小點心為主；親子共讀也逐漸增加，以互動遊戲、科普知識、新聞時事、情緒管理等4大類童書最受歡迎。
ihergo愛合購近期適合追劇的甜點、零食買氣都特別旺，最熱賣的是台南十大伴手禮「小葉布丁」，創下7天狂賣12,224杯的紀錄，新福源花生醬蛋捲、香港桃酥最高單日賣出200包；適合親子共作的鬆餅機、料理小家電、兒童手作商品買氣都增加1成，其中手繪著色是今年很受歡迎的親子共作活動，像是兒童手繪塗鴉填色圍裙、可重複使用的手繪畫本、利用描邊刮除來訓練構圖的DIY刮刮畫等都是熱門商品。
台灣樂天市場除了即食商品的銷售量提高之外，生鮮食材與熟食的訂單數也大幅上升，生鮮商品近1個月的訂單數較往年同期增加3倍，平均訂單金額約1,000～1,500元，較往年高出約3成，熟食類銷售量較往年提高5倍，平均訂單金額約900～1,200元。台灣樂天市場精選8款人氣自煮美食與水果，包括百搭湯底的史家庄清燉牛肉湯、可依個人口味加入粉絲等食材的阿勝師膨皮白菜滷、口味多達20幾種的秝秝飽滿手工水餃、健康輕食類的台畜即食雞胸肉、適合多種烹調方式的嚴選台南虱目魚柳、老饕級減鹽挪威鯖魚菲力、極好食產地直送五彩小番茄、台東鳳梨釋迦等。
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