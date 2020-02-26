228連假「宅經濟」發威！網購追劇甜點、居家自煮、親子共讀共樂最夯

今年受新冠肺炎疫情影響，學生們放了一個最長的寒假，一般大眾也盡量減少出門頻率，即將到來的228連假「宅經濟」依舊發威，根據網購業者統計，在家自煮、追劇甜點零食、親子共讀與烘焙等相關買氣攀升。PChome 24h購物童書繪本類銷量較去年同期飆升近5成，Recolte皮卡丘三明治機、Vitantonio鬆餅機也大受歡迎；ihergo愛合購近一周追劇零食、甜點買氣激增5.6成，就連鋁合金萬用支架、螢幕視頻放大器等追劇神器都有不少人搶買。

PChome 24h購物指出，228連假適逢開學第一周，許多家長為了讓孩子收心、調整生活作息，因此減少外出計畫，居家親子活動、自行烹調料理的比例大幅增加，進而帶動可以讓孩子一起動手做的親子烘焙風潮，以簡單的輕食、小點心為主；親子共讀也逐漸增加，以互動遊戲、科普知識、新聞時事、情緒管理等4大類童書最受歡迎。

ihergo愛合購近期適合追劇的甜點、零食買氣都特別旺，最熱賣的是台南十大伴手禮「小葉布丁」，創下7天狂賣12,224杯的紀錄，新福源花生醬蛋捲、香港桃酥最高單日賣出200包；適合親子共作的鬆餅機、料理小家電、兒童手作商品買氣都增加1成，其中手繪著色是今年很受歡迎的親子共作活動，像是兒童手繪塗鴉填色圍裙、可重複使用的手繪畫本、利用描邊刮除來訓練構圖的DIY刮刮畫等都是熱門商品。