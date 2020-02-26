術後吃喝拉撒都在床上 婦人肺栓塞險送命

50歲的伍姓婦女手術後出院，在家休養的1週內幾乎未下床走動，因虛弱無力到衛福部彰化醫院急診，住院竟發生急性肺栓塞，沒有呼吸心跳，經急救才恢復生命，但大腦受損導致講話困難、無法走路，醫師強調，民眾對於長期臥床要有風險意識，伍女手術後都不走動引發下肢深層靜脈栓塞，進而造成肺栓塞，差點喪命！

伍女在某醫院切除子宮肌瘤，住院幾天後回家休養，但覺得虛弱，不想下床，連吃飯、大小解都在床上，1周後覺覺得喘，全身乏力，食慾不振，才到到彰化醫院急診。

彰化醫院急診室醫師黃鎧翊指出，伍女有10多年憂鬱症病史，來診時身體相當虛弱，先收住院觀察，沒想到天伍女竟突然心肺功能停止，沒呼吸心跳。

院方對伍女CPR並插管急救，但伍女心跳恢復後不久又停止，來回急救多次後才恢復穩定，轉送加護病房卻又心跳停止，醫護人員接連急救4次，歷經2個多小時才救回，經電腦斷層確診為急性肺栓塞，因多次心肺功能停止，大腦缺氧受損，語言及手腳功能都缺損，講話困難、難以行走，由復健科收住院治療，伍女不到1個月已能慢慢行走，原本吞嚥不良及講不出話的情況也改善，