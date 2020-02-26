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疫情衝擊嘉義市住房率掉5成 業者下殺房價刺激國旅

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影

新冠肺炎延燒，衝擊觀光業，嘉義市飯店住房率多下跌3成到5成之間，業者紛紛推出下殺房價折扣、早餐買一送一優惠，還有業者發1千元消費券抵房價，希望搶救國旅市場，度過這波觀光寒冬。

市長黃敏惠為刺激國旅，今天在寬悅花園酒店邀集各飯店業者，喊出防疫用心，服務貼心、住的防心，玩得開心、消費安心和旅遊最暖心等「6心旅遊」，並邀請學童在戶外的大太陽下，玩飯店內的小賽車，設施事先也經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心。

「南台灣的陽光是天然殺菌劑！」黃敏惠說，戶外活動在防疫，鼓勵業者面對可怕的病毒，要善用環境，做好準備，調整體質，化危機為轉機。

嘉義市旅館公會總幹事顏永明表示，防疫期間旅館業者為了讓旅客享有安心、開心的旅程，皆做好防疫、消毒的工作，許多業者也都推出優惠的套裝組合。

承億文旅品牌長簡巧珊說，雖然他們平常不靠陸客或團客，但住房仍受疫情影響，即日起到4月30日，只要透過官網或電洽訂房，入住不僅折抵500元，還加贈1千元「振心消費券」，不限平假日都能折抵房價。

樂億皇家度假酒店副總經理曾錦堂說，飯店為促進全民防疫，贈送二氧化氯給住房旅客，也推出早餐每客250元買一送一和港式飲茶抽龍蝦活動。

5星級的耐斯王子飯店即日起到3月31日，每天都推出2999元雙人房，平假日都同價但每日限量5間。嘉楠風華酒店也每日限量10間，推出雙人房房價2020元，還有搭配空中酒吧飲品第2杯半價、高鐵訂票8折優惠。

市府表示，旅宿業者受疫情影響，若部分樓層未開放使用，可向財政稅務局申請適用較低的房屋稅率，但目前還未有業者申請，另外衛生局也開設5場次教育訓練課程，指導餐飲及旅宿業者清潔消毒，並配合交通部觀光局的人才培育計畫，加強領隊、導遊加強訓練。

嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影
嘉義市學童玩飯店戶外的小賽車，設施經過重重消毒，希望展現業者拚觀光決心，市長黃敏惠和各飯店業者也在一旁為學童加油。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠為刺激國旅今天和各飯店業者，在寬悅花園酒店喊出「6心旅遊」，要讓旅客安心。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠為刺激國旅今天和各飯店業者，在寬悅花園酒店喊出「6心旅遊」，要讓旅客安心。記者李承穎／攝影

疫情 嘉義

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