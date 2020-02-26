228連假北海岸春遊 三生步道賞櫻、漁港吃海鮮
228假期即將到來，民眾可安排北海岸一日春遊，除了可欣賞到北海岸有山有水的各種景點，如石門洞、綠石槽、富貴角燈塔、風箏公園等，也可到富基漁港品嘗新鮮海產，因應新冠肺炎疫情，店家也有採取各項防疫措施，民眾放心可出遊散心。
新北市農業局表示，北海岸春遊路線建議可以由淡水漁人碼頭開始，一路沿淡金公路北上，路經三芝時，可以先到三生步道散步賞花，每年2至3月正是賞櫻好時節，三生步道沿路種植了有400多株的吉野櫻，當櫻花盛開時，步道沿岸彷彿都被粉霧籠罩，非常美麗。
三生步道全長2公里，走完賞櫻步道如果累了，中午可到富基漁港休息用餐吃海鮮補足體力，下午再往漁港旁的富貴角燈塔以及鄰近的老梅綠石槽欣賞海景，如果還有體力，還可繼續往下到石門洞、十八王公廟、金山老街等，規劃豐富的遊程。
為因應新冠病毒疫情，農業局長李玟表示，富基魚市攤商近期也都有自主辦好各項防疫措施，除加強魚市內外消毒外，各攤商平日也均主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施。
富基魚市的魚貨水攤區是採開放空間設計、空氣流通，魚市環境乾淨衛生，即便是餐廳區，廚房也採透明玻璃設計，能讓外面的消費者清楚看見餐廳代客處理食材時的過程，此外，228連假期間只要來魚市消費並填寫問卷者，還能獲贈一份限量小禮品。
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