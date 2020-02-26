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迎戰228連假！泰雅渡假村住宿5折、入園免門票

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供
南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供

新冠肺炎疫情衝擊觀光，但南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠，盼鼓勵民眾趁連假放鬆因防疫緊繃的神經，走出戶外親近大自然，森呼吸、泡溫泉幫心情舒壓一下。

泰雅渡假村指出，該村除遊樂器材，更擁豐沛生態資源，走在野溪生態步道可聆聽蟲鳴鳥叫，沿途有上千種原生植物，有機會巧遇老鷹、猴子、山羌、飛鼠等野生動物，還有海拔500公尺的天空步道踩在透明強化玻璃俯瞰高空、遠眺山景。

此外，園區內擁有獨特的泰雅溫泉，和廬山溫泉一樣，同屬紅香、瑞岩泉脈，泉質屬弱酸性碳酸泉，PH值約8.4近中性，水質透明，也是目前國姓鄉唯一取得溫泉標章的渡假飯店，對於防疫期間舒壓很有幫助。

泰雅渡假村總經理李吉田說，防疫期間最適合到踏青旅遊，在戶外不用怕被感染又強身健體，園方更全面加強飯店、小木屋、餐廳等公共區域清潔消毒，所有服務人員均自主管理，並提供75%酒精讓遊客使用，讓入園民眾安心玩、放心住。

而為鼓勵全國民眾走向戶外，泰雅渡假村在228連假期間祭出多重優惠，休閒營運部經理李浩瑋說，2月28日至 3月1日只要12點前入園免門票，露營只收營位費每帳800元，凡提早預約住宿付訂，不論房型打5折優惠，再贈遊園門票。

南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供
南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供
南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供
南投縣泰雅渡假村仍瞄準228連假商機，祭出預訂住宿不分房型通通5折，入園、露營免門票等多重優惠。圖／泰雅渡假村提供

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