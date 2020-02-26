慰勞醫護 台南11處景點228連假免費參觀
新型冠狀病毒疫情自上月爆發以來，負責防疫的醫護人員，默默守護台灣人民的健康。為感謝相關人員辛勞，台南市長黃偉哲今天宣布，今年2月28日起至3月1日的三天連假，全國醫療院所、藥劑師、衛福部所屬機關(構)、衛生局(所)工作人員，憑證明文件可免費暢遊台南11處知名景點，邀請市民朋友及國人一起為防疫人員加油！
黃偉哲指出，本次推出全國醫護人員228連假各大場館入園免費，主要是希望辛勞的防疫人員能利用連假排休時好好休息，充飽電力再繼續守護台灣。他特別指示相關局處規劃納入台南熱門景點包括「赤崁樓」、「安平古堡」、「億載金城」、「安平樹屋」等4大經典古蹟區，「虎頭埤風景區」、「雙春濱海遊憩區」、「南瀛天文館」等陸海空3特色景點，以及去年新開幕的4個新興景點「1661台灣船園區」、「台南左鎮化石園區」、「山上花園水道博物館」及「水交社文化園區」，總共11處熱門景點，邀請全國醫護免費暢遊！
另為使大家安心參訪，參與本次致敬活動的各場館均確實落實防疫，除做好最基礎的清潔工作，也澈底落實為入園民眾測量體溫，遊客易接觸區域也都加強消毒，並備有酒精供手部消毒清潔使用，讓大家出遊多一層防護與保障。此外，為紀念228事件73周年，台南市各古蹟景點也特別製作「和平紀念日胸牌」讓一線工作人員配戴，提醒所有來訪的民眾本次連續假日不同於其他假日的紀念意義，與國內外遊客分享台灣民主和平的可貴。
黃偉哲表示，最近他特別請相關局處整理出最能代表南台灣日照能量的戶外「防疫景點」，邀請大家擺脫密閉、走出戶外，讓身心充電、永保健康；上面向醫護致敬的11處景點，正可說是「防疫景點」的代表，他也同時要推薦給所有國人及市民朋友！黃市長也再次呼籲出入各場館，若有發燒、咳嗽等症狀時請配戴口罩，保護自己也保護他人，並養成勤洗手的習慣；他說，希望大家出外遊玩之餘，也都要顧好自身的健康。
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