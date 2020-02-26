防疫正夯食用薑黃得與失 心臟科病人小心補過頭

初春天氣多變，碰上新冠肺炎疫情險峻，許多心臟科患者覺得自己氣血不足，除規律心血管用藥外，希望吃保健食品或民間配方，增強免疫力與血液循環，但是嘉義長庚醫院心臟內科主治醫師林明賢提醒患者要小心，部分食物會與藥物有交互作用，導致藥物濃度異常干擾藥效。

林明賢指出，有名58歲男病人多年前因心內膜炎，接受機械式主動脈瓣膜置換，長期在心臟科門診接受抗凝血劑治療，他不菸不酒，藥物控制良好。但農曆年後，病人自覺容易痔瘡出血，走路會喘，回診追蹤抽血，發現評估凝血功能的國際標準化比值（INR），指數超過7（治療控制值維持2~3），血紅素指數下降到8.2 gm/dl（男性標準值>13 gm/dl）。

病患原本否認最近有使用中藥或喝酒習慣，追問下，才發覺他近日因自覺手腳冰冷，親友推薦薑黃粉，雖病患避開藥物與薑黃粉使用時間，每日只用一小匙，1個月後雖明顯改善手腳冷麻症狀，但發現刷牙易牙齦出血，也許火氣大，上廁所也易痔瘡出血，第2個月後呼吸費力，因為沒有下肢水腫與小便減少問題，延至預定回診時間，才跟醫師討論病情變化。

林明賢說，心臟科藥物多樣，需長期服用穩定病情，傳統抗凝血藥物「華法林」（Warfarin）是其中重要藥物之一，目的預防與治療血栓，但藥物容易受許多含維生素K食物（萵苣或花椰菜）、香菇、中藥（當歸）、酒精性飲料影響其效果。

雖然近幾年台灣陸續引進四種新型口服抗凝血劑，不因為飲食習慣影響穩定藥物濃度，但還是有部分病患只能使用「華法林」作臨床預防血栓用，其中包括換機械式瓣膜患者或心房顫動合併重度主動脈瓣膜狹窄與二尖瓣風濕性瓣膜狹窄患者。

近幾年台灣風行吃薑黃粉，宣稱可能療效包羅萬象，包括抗氧化發炎、抗癌、促進血液循環、減重降血脂等，所以市面常做成健康食品與藥錠，方便服用。另，冬天咖哩鍋也含薑黃粉成分，大量頻繁使用此類料理，可能增強藥物效果，增加INR導致出血風險。