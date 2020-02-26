疫情衝擊超慘！北市雙層觀光巴士載0人 業者盼援手

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅旅宿業受到衝擊，北市雙層觀光巴士也是「重災戶」，光是今年2月至今的載客率，創下通車3年以來新低紀錄，目前平均每台車僅載3個人，甚至還出現一天至少有5、6班是「0人車」。

對此，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源直言，雙層觀光巴士是台灣觀光的門面，不能讓他停業，業者不賺錢沒有關係，但至少不要虧，呼籲政府可以伸出援手，以補助，或是開放跨區營業、旅行業包車租用等方式，不然不排除停班停駛。

雙層觀光巴士2017年1月上路至今，一直都處於虧損狀態，好不容易3年過去，經營狀況有些起色，去年平均每月載客量約1萬多人，業者原本今年目標是每月至少1萬1千人，平均每天載客量350人至400人左右。

不過徐浩源表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，業績一路下滑，本月更是創下通車以來最慘的紀錄，近一個月下來不到100人，甚至出現好幾班車都是「0人」的狀態。

徐浩源說，雙層觀光巴士的客源多半是國外旅客，過去台灣一天入境旅客約6萬5千人，如今僅剩1萬9千人，光是國外旅客人數就掉了8成，這就是現在雙層觀光巴士的慘況。

徐浩源表示，當初北市府想成立雙層觀光巴士，行銷台北市的觀光，但成立至今，市府除了當時的購車補助外，就沒有再提供過任何一毛錢補助，感覺觀光巴士連公車業者都不如，明明是代表國家行銷國際觀光，但當初叫我們下海挺政府，如今有難全都跑光光，真的很傷心。

徐浩源表示，目前雙層觀光巴士紅、藍線一天約25班，全都是賠本在營運，如今有可能會減班，若情況再沒有改善，甚至不排除直接停班停駛。

徐浩源也向北市府喊話，希望可以提供補助，就算是補助民眾免費搭乘也好，這也有助於刺激台北市的觀光消費；另外也希望可以開放跨區營運，又或是讓旅行社可以租車導覽等，尤其現在的櫻花季，以及接下來3月桐花季，都是很好的觀光盛事。

徐浩源說，只要是短期接駁、路況良好的地方，雙層觀光巴士都可以行駛，但政府應該要想辦法幫幫忙，不要讓代表國門觀光意象的雙層觀光巴士走上停業一路。