快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊超慘！北市雙層觀光巴士載0人 業者盼援手

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市雙層觀光巴士上路至今還是虧損狀態。本報系資料照
北市雙層觀光巴士上路至今還是虧損狀態。本報系資料照

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅旅宿業受到衝擊，北市雙層觀光巴士也是「重災戶」，光是今年2月至今的載客率，創下通車3年以來新低紀錄，目前平均每台車僅載3個人，甚至還出現一天至少有5、6班是「0人車」。

對此，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源直言，雙層觀光巴士是台灣觀光的門面，不能讓他停業，業者不賺錢沒有關係，但至少不要虧，呼籲政府可以伸出援手，以補助，或是開放跨區營業、旅行業包車租用等方式，不然不排除停班停駛。

雙層觀光巴士2017年1月上路至今，一直都處於虧損狀態，好不容易3年過去，經營狀況有些起色，去年平均每月載客量約1萬多人，業者原本今年目標是每月至少1萬1千人，平均每天載客量350人至400人左右。

不過徐浩源表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，業績一路下滑，本月更是創下通車以來最慘的紀錄，近一個月下來不到100人，甚至出現好幾班車都是「0人」的狀態。

徐浩源說，雙層觀光巴士的客源多半是國外旅客，過去台灣一天入境旅客約6萬5千人，如今僅剩1萬9千人，光是國外旅客人數就掉了8成，這就是現在雙層觀光巴士的慘況。

徐浩源表示，當初北市府想成立雙層觀光巴士，行銷台北市的觀光，但成立至今，市府除了當時的購車補助外，就沒有再提供過任何一毛錢補助，感覺觀光巴士連公車業者都不如，明明是代表國家行銷國際觀光，但當初叫我們下海挺政府，如今有難全都跑光光，真的很傷心。

徐浩源表示，目前雙層觀光巴士紅、藍線一天約25班，全都是賠本在營運，如今有可能會減班，若情況再沒有改善，甚至不排除直接停班停駛。

徐浩源也向北市府喊話，希望可以提供補助，就算是補助民眾免費搭乘也好，這也有助於刺激台北市的觀光消費；另外也希望可以開放跨區營運，又或是讓旅行社可以租車導覽等，尤其現在的櫻花季，以及接下來3月桐花季，都是很好的觀光盛事。

徐浩源說，只要是短期接駁、路況良好的地方，雙層觀光巴士都可以行駛，但政府應該要想辦法幫幫忙，不要讓代表國門觀光意象的雙層觀光巴士走上停業一路。

巴士 北市 新冠肺炎

延伸閱讀

二度違反居家檢疫 北市罰5萬並強制送檢疫所

監委巡察新冠肺炎防疫 北市請求中央支援防疫物資

勸不聽！兩度趴趴走被逮 北市重罰送強制隔離

北市東區商圈褪色 行情恐下修

相關新聞

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

中央氣象局發布地震報告，今天下午1時34分，在花蓮縣政府南方12.2公里…

疫情衝擊超慘！北市雙層觀光巴士載0人 業者盼援手

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅旅宿業受到衝擊，北市雙層觀光巴士也是「重災戶」，光是今年2月至今的載客率，創下通車3年以來新低...

新冠肺炎疫情打亂日韓等航班 各航空改票須知一次看

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心陸續對日、韓等地提高旅遊疫情建議，消息一出，不免打亂原先規畫好的航班。除原先就...

慰勞醫護 台南11處景點228連假免費參觀

新型冠狀病毒疫情自上月爆發以來，負責防疫的醫護人員，默默守護台灣人民的健康。為感謝相關人員辛勞，台南市長黃偉哲今天宣布，...

防疫正夯食用薑黃得與失 心臟科病人小心補過頭

初春天氣多變，碰上新冠肺炎疫情險峻，許多心臟科患者覺得自己氣血不足，除規律心血管用藥外，希望吃保健食品或民間配方，增強免...

春耕灌溉石門水庫水位降 媽祖水上遶境祈福

石門水庫昨天舉辦媽祖水上遶境祈福，北區水資源局、桃園市 遊艇公會和信眾熱情參與，不過逢枯水期降連又是連日艷陽天，春耕灌溉...

影／來森林野餐吧！ 百年台南中興大學新化林場開放3地

來森林野餐吧！台南中興大學新化林場今年剛好滿百年，為讓民眾接近大自然森林，決開放3處野餐供市民野 餐，分別是大門收費站後...

稀釋酒精引火燒傷 陽光基金會提醒「安全3要件」

為防堵新冠肺炎，民眾除了配戴醫用口罩，75%酒精也成了防疫必備品，不過，近日卻有人在稀釋酒精時起火，導致雙手、臉部燒傷，...

養豬渡時機！農委會：大環境不佳現階段不增養也不減供

根據中央畜產會統計，整體毛豬交易價格每公斤平均批發價57.39元，算是相對低點，農委會雖推出淘汰生產銷率不佳的母豬調節措...

便宜至上！過去三年來冷凍豬肉進口量大增

豬價從去年下半年一路下滑，產業團體認為，主要是進口豬肉太多，導致國產豬肉價格低迷。根據農委會農業貿易統計，過去三年，進口...

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車...

疫情升溫東京食品展去不去？ 農委會已有備案

新冠肺炎疫情延燒，亞洲最大的東京食品展即將在3月10日到13日在東京幕張舉行，武漢肺炎疫情延燒，農委會表示，雖已有備案，...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。