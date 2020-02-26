春耕灌溉石門水庫水位降 媽祖水上遶境祈福

石門水庫昨天舉辦媽祖水上遶境祈福，北區水資源局、桃園市 遊艇公會和信眾熱情參與，不過逢枯水期降連又是連日艷陽天，春耕灌溉用水需求量大，水庫水位、有效蓄水量今天仍持續下降，水庫水位1周前還有236公尺，昨天中午下降至234.25公尺，今天同時段為233.86公尺，有效蓄水量也從上周60%降到昨天59.5%、今天58.4%，目前有1億1530.42萬噸用水，大家仍齊心祈求早日降甘霖平安渡過枯水期。

水利署今天召開水情會議，值得注意的是新竹寶山、寶二水庫，寶山水庫庫，新竹地區每天水量需約54萬噸，水利署官網顯示寶山水庫到中午有效蓄水量57.2%，約288.01萬噸，比昨天減少1.29%，寶二水庫有效蓄水量45.2%，還有約1442.4萬噸水，比昨天減少0.83%，目前仍維持藍燈正常訊號，並未轉「稍緊」的綠燈。

北水局表示，如果以昨天石門水庫水位234.2公尺為例，仍有1.17億噸水，比去年同期1億噸相對多1700萬噸水，水情在掌控中，從最近5年平均值觀察，現在的有效蓄水量比5年平值少了1300萬噸，不過板新地區供水改善計畫二期工程（板二計畫）陸續完工後，板新水廠可以從新店溪、三峽溪流、大漢溪側流水取水，石門水庫已經有一段時間不用再供應水板新水廠，北水局強調會透過農業精緻管理、調配水源控制用水。