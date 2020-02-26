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春耕灌溉石門水庫水位降 媽祖水上遶境祈福

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫昨天媽祖遶境祈福。圖／北區水資源局提供
石門水庫昨天媽祖遶境祈福。圖／北區水資源局提供

石門水庫昨天舉辦媽祖水上遶境祈福，北區水資源局、桃園市 遊艇公會和信眾熱情參與，不過逢枯水期降連又是連日艷陽天，春耕灌溉用水需求量大，水庫水位、有效蓄水量今天仍持續下降，水庫水位1周前還有236公尺，昨天中午下降至234.25公尺，今天同時段為233.86公尺，有效蓄水量也從上周60%降到昨天59.5%、今天58.4%，目前有1億1530.42萬噸用水，大家仍齊心祈求早日降甘霖平安渡過枯水期。

水利署今天召開水情會議，值得注意的是新竹寶山、寶二水庫，寶山水庫庫，新竹地區每天水量需約54萬噸，水利署官網顯示寶山水庫到中午有效蓄水量57.2%，約288.01萬噸，比昨天減少1.29%，寶二水庫有效蓄水量45.2%，還有約1442.4萬噸水，比昨天減少0.83%，目前仍維持藍燈正常訊號，並未轉「稍緊」的綠燈。

北水局表示，如果以昨天石門水庫水位234.2公尺為例，仍有1.17億噸水，比去年同期1億噸相對多1700萬噸水，水情在掌控中，從最近5年平均值觀察，現在的有效蓄水量比5年平值少了1300萬噸，不過板新地區供水改善計畫二期工程（板二計畫）陸續完工後，板新水廠可以從新店溪、三峽溪流、大漢溪側流水取水，石門水庫已經有一段時間不用再供應水板新水廠，北水局強調會透過農業精緻管理、調配水源控制用水。

寶山和寶二水庫目前有合計效蓄水量仍比去年同期高出約500萬噸水，新竹地區一天需水量約54萬噸，除了寶山、寶二水庫，石門水庫也透過自來水公司送水，並啟用頭前溪2.5萬噸備援水井，雖然目前水情訊號為藍燈，民眾仍需節約用水渡過枯水期。

北水局在媽祖遶境活動宣導珍惜水資源。圖／北區水資源局提供
北水局在媽祖遶境活動宣導珍惜水資源。圖／北區水資源局提供
春耕灌溉水量需求大，加重石門水庫負擔。記者鄭國樑／攝影
春耕灌溉水量需求大，加重石門水庫負擔。記者鄭國樑／攝影
媽祖遶境在阿姆坪熱鬧舉行。記者鄭國樑／攝影
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石門水庫 新竹 水利署

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