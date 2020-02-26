小細胞肺癌症狀不明顯 易當作感冒

存活期短、棘手的小細胞肺癌，有「癌中之王」稱號。國內肺癌權威、台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁表示，小細胞肺癌的傳統治療，只有化療，五年後存活率低，僅6%。

張姓患者菸齡超過30年，他最近一年來，總是頻頻咳嗽，聲音沙啞。直到他的另一半提醒，才去就醫，一開始以為只是菸咳，直到出現胸痛，走路容易喘，他驚覺不對勁，這才就醫。影像檢查證實，已是晚期小細胞肺癌。

小細胞肺癌主要是因為抽菸所引起，早期症狀不明顯，頂多只有咳嗽、喉嚨沙啞、胸悶，容易被當作感冒，或其他呼吸道疾病。患者自身也容易忽略病情，疏於就醫，導致逾七成確診時，早已轉移擴散，甚至超過九成無法開刀。

余忠仁指出，過去三、四十年以來，小細胞肺癌臨床治療研究陷入瓶頸，僅有化療可用，一開始用藥，療效確實顯著，腫瘤縮小，但容易復發，而且平均存活期相當短。

他說，近年來，免疫藥物為眾多晚期小細胞肺癌病友，開啟了一線生機。余忠仁指出，研究顯示，患者使用雙化療的一年存活率，僅近四成，但若免疫藥物合併雙化療藥物三個月後，先停用化療藥物，免疫藥物持續使用，一年平均存活率可逾五成。如果病患接受治療後反應良好的話，建議持續使用。

醫盼藥物納給付

余忠仁指出，小細胞肺癌患者人數相對較少，聲音當然較小，但惡性高，治療選項又少，其實亟需免疫治療。

余忠仁說，國內外的臨床研究均已證實免疫療法的反應率及有效率，希望健保能夠盡速將小細胞肺癌的免疫治療藥物納入給付，可望減輕癌友及其家庭的經濟負擔。