稀釋酒精引火燒傷 陽光基金會提醒「安全3要件」

為防堵新冠肺炎，民眾除了配戴醫用口罩，75%酒精也成了防疫必備品，不過，近日卻有人在稀釋酒精時起火，導致雙手、臉部燒傷，陽光基金會提醒，防疫同時也須防火，民眾稀釋酒精或分裝酒精時務必在通風環境進行，還要放在臉盆中進行，發生傾倒可盛接流出的酒精，並且要遠離火源、避開火器多的地方。

陽光基金會指出，日前一名婦人花姨買了95%的酒精，想稀釋成75%的酒精作為防疫用，她參考網友作法，以4個養樂多空瓶當量杯調配，當時廚房爐火上正煮東西，花姨認為保持1公尺的距離應足夠，於是就在流理台上調配，成功稀釋一輪後，花姨繼續下一輪調配，正當她將酒精倒入養樂多瓶時，火突然由養樂多瓶竄燒上來，也回燃到一旁濃度95%的酒精，雖未釀成大災，但花姨的雙手和臉部卻1到2度燒傷。

陽光基金會顧問莊啟忠建議，民眾稀釋酒精或分裝酒精時，務必確認「安全三要件｣，第一要在通風的環境進行，避免空氣中酒精濃度蓄積過高引爆，第二要放在臉盆中進行，萬一發生傾倒可以盛接住流出的酒精，第三要遠離火源，也要避開火器多的地方(如廚房)。此外，使用酒精消毒「擦拭才有效｣，千萬不要往室內空間或是人的身上噴灑；萬一不慎起火，不能用水滅火，必須採取「窒息式滅火｣，在火勢尚未擴大前用濕抹布或金屬鍋蓋等物品蓋住將火悶熄。

此外，莊啟忠也建議，居家環境消毒可使用含次氯酸的消毒水，次氯酸HClO會溶解病毒或細胞表層，消毒效果不亞於酒精，性質也較穩定。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，民眾切勿大量囤積酒精，以免發生火災與燒傷憾事，若在稀釋或使用酒精時不慎身上著火時，不可慌張，應馬上停住，躺下來左右翻滾，可迅速撲滅火勢，並謹記燒傷急救五步驟「沖、脫、泡、蓋、送｣，小面積燒傷，若是起水泡超過10元硬幣大小，應就醫請醫師處理。