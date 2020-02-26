快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稀釋酒精引火燒傷 陽光基金會提醒「安全3要件」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
花姨稀釋酒精時不慎引燃導致二度灼傷。圖／陽光基金會提供
花姨稀釋酒精時不慎引燃導致二度灼傷。圖／陽光基金會提供

為防堵新冠肺炎，民眾除了配戴醫用口罩，75%酒精也成了防疫必備品，不過，近日卻有人在稀釋酒精時起火，導致雙手、臉部燒傷，陽光基金會提醒，防疫同時也須防火，民眾稀釋酒精或分裝酒精時務必在通風環境進行，還要放在臉盆中進行，發生傾倒可盛接流出的酒精，並且要遠離火源、避開火器多的地方。

陽光基金會指出，日前一名婦人花姨買了95%的酒精，想稀釋成75%的酒精作為防疫用，她參考網友作法，以4個養樂多空瓶當量杯調配，當時廚房爐火上正煮東西，花姨認為保持1公尺的距離應足夠，於是就在流理台上調配，成功稀釋一輪後，花姨繼續下一輪調配，正當她將酒精倒入養樂多瓶時，火突然由養樂多瓶竄燒上來，也回燃到一旁濃度95%的酒精，雖未釀成大災，但花姨的雙手和臉部卻1到2度燒傷。

陽光基金會顧問莊啟忠建議，民眾稀釋酒精或分裝酒精時，務必確認「安全三要件｣，第一要在通風的環境進行，避免空氣中酒精濃度蓄積過高引爆，第二要放在臉盆中進行，萬一發生傾倒可以盛接住流出的酒精，第三要遠離火源，也要避開火器多的地方(如廚房)。此外，使用酒精消毒「擦拭才有效｣，千萬不要往室內空間或是人的身上噴灑；萬一不慎起火，不能用水滅火，必須採取「窒息式滅火｣，在火勢尚未擴大前用濕抹布或金屬鍋蓋等物品蓋住將火悶熄。

此外，莊啟忠也建議，居家環境消毒可使用含次氯酸的消毒水，次氯酸HClO會溶解病毒或細胞表層，消毒效果不亞於酒精，性質也較穩定。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，民眾切勿大量囤積酒精，以免發生火災與燒傷憾事，若在稀釋或使用酒精時不慎身上著火時，不可慌張，應馬上停住，躺下來左右翻滾，可迅速撲滅火勢，並謹記燒傷急救五步驟「沖、脫、泡、蓋、送｣，小面積燒傷，若是起水泡超過10元硬幣大小，應就醫請醫師處理。

酒精 新冠肺炎

延伸閱讀

花蓮縣府免費提供次氯酸水 警察分局可領取

監委巡察新冠肺炎防疫 北市請求中央支援防疫物資

口罩真的可以噴酒精消毒後再使用嗎？藥師實測給你看

每周進貨一次！全家便利商店2月26日起開賣「台酒75%防疫酒精」

相關新聞

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

中央氣象局發布地震報告，今天下午1時34分，在花蓮縣政府南方12.2公里…

疫情衝擊超慘！北市雙層觀光巴士載0人 業者盼援手

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅旅宿業受到衝擊，北市雙層觀光巴士也是「重災戶」，光是今年2月至今的載客率，創下通車3年以來新低...

新冠肺炎疫情打亂日韓等航班 各航空改票須知一次看

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心陸續對日、韓等地提高旅遊疫情建議，消息一出，不免打亂原先規畫好的航班。除原先就...

慰勞醫護 台南11處景點228連假免費參觀

新型冠狀病毒疫情自上月爆發以來，負責防疫的醫護人員，默默守護台灣人民的健康。為感謝相關人員辛勞，台南市長黃偉哲今天宣布，...

防疫正夯食用薑黃得與失 心臟科病人小心補過頭

初春天氣多變，碰上新冠肺炎疫情險峻，許多心臟科患者覺得自己氣血不足，除規律心血管用藥外，希望吃保健食品或民間配方，增強免...

春耕灌溉石門水庫水位降 媽祖水上遶境祈福

石門水庫昨天舉辦媽祖水上遶境祈福，北區水資源局、桃園市 遊艇公會和信眾熱情參與，不過逢枯水期降連又是連日艷陽天，春耕灌溉...

影／來森林野餐吧！ 百年台南中興大學新化林場開放3地

來森林野餐吧！台南中興大學新化林場今年剛好滿百年，為讓民眾接近大自然森林，決開放3處野餐供市民野 餐，分別是大門收費站後...

稀釋酒精引火燒傷 陽光基金會提醒「安全3要件」

為防堵新冠肺炎，民眾除了配戴醫用口罩，75%酒精也成了防疫必備品，不過，近日卻有人在稀釋酒精時起火，導致雙手、臉部燒傷，...

養豬渡時機！農委會：大環境不佳現階段不增養也不減供

根據中央畜產會統計，整體毛豬交易價格每公斤平均批發價57.39元，算是相對低點，農委會雖推出淘汰生產銷率不佳的母豬調節措...

便宜至上！過去三年來冷凍豬肉進口量大增

豬價從去年下半年一路下滑，產業團體認為，主要是進口豬肉太多，導致國產豬肉價格低迷。根據農委會農業貿易統計，過去三年，進口...

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車...

疫情升溫東京食品展去不去？ 農委會已有備案

新冠肺炎疫情延燒，亞洲最大的東京食品展即將在3月10日到13日在東京幕張舉行，武漢肺炎疫情延燒，農委會表示，雖已有備案，...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。