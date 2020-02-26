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養豬渡時機！農委會：大環境不佳現階段不增養也不減供

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

根據中央畜產會統計，整體毛豬交易價格每公斤平均批發價57.39元，算是相對低點，農委會雖推出淘汰生產銷率不佳的母豬調節措施，看來成效有限。農委會表示，現在是畜禽產品消費最淡季的時候，加上整個大環境不佳，國內毛豬量不好，但農委會不縮限，也不鼓勵豬農增養，只能等待時機。

毛豬調配會議今天舉行，農委會與養豬產業團體，針對現階段毛豬產業困境進行調整。中華民國養豬協會祕書長張生金表示，豬價低迷，豬農不好過，但末端消費者沒有買到相對平價的豬肉，不合理。

中央畜產會執行長邱創進說，這次豬價低迷與整個大環境有關，除了銷售淡季以外，還包括新冠肺炎疫情影響，整個消費市場停滯。台灣現階段的毛豬數量不少，這些豬看起來體重都過重，產業團體反映，是否舉辦豬肉促銷活動，但也有人反對，因為促銷活動要聚人氣，防疫當前不是好時機。

邱創進表示，產業要先依照行政院的防疫腳步，先度過難關，屆時再做資源的分配。

農委會副主委黃金城指出，昨日毛豬交易頭數2萬4521頭，以淡季來說，確實太多了，平常豬價平穩的時候，交易頭數維持在2.2萬、2.1萬頭左右。

黃金城表示，豬農因為口蹄疫即將拔針，認為可以出口，加上去年非洲豬瘟疫情，讓豬農有預期心理增養，才造成現階段毛豬量多，農委會也不會想要縮限現在的毛豬數量。台灣農業是淺盤經濟，若強制縮限，會影響到後續供應，依照現在規畫，淘汰銷率不好的老母豬，維持正常出豬會比較適當。

黃金城說，豬農期待台灣豬肉5月口蹄疫拔針後，可以出口，世界動物衛生組織還有行政流程進行，要有訂單，對方國家到台灣查場，不是三五個月就可以達成。以現在狀況說，就算台灣毛豬可以出口，每天也不會超過1000頭，豬農無需增養。

農委會 豬價 疫情

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