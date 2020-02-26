便宜至上！過去三年來冷凍豬肉進口量大增

豬價從去年下半年一路下滑，產業團體認為，主要是進口豬肉太多，導致國產豬肉價格低迷。根據農委會農業貿易統計，過去三年，進口冷凍豬肉約8萬4000公噸左右，比過去幾年多了不少。農委會說，是因為國際上的豬肉價格比國產豬肉相對便宜，導致進口豬肉量大增所致。

農業貿易統計，扣除活豬、種豬、生鮮冷藏肉豬、調製肉豬、肉罐頭。光是進口冷凍豬肉，去年進口8萬4341公噸，主要的豬肉進口國，包括加拿大、西班牙、美國、丹麥、荷蘭、法國、英國、瑞典、義大利、奧地利、芬蘭，以加拿大豬3萬7296公噸最大宗。

農委會說，去年中美貿易大戰，去不了中國大陸的加拿大豬肉，瞬間大量傾銷台灣，導致去年底進口量突然變多。分析過去幾年進口豬肉量，除了2015年因國內小豬下痢疫情嚴峻，國產豬大缺貨，當年進口8萬1679公噸外，這三年來進口豬肉量，維持在8萬4000多公噸上下，比過去增加不少。

農委會副主委黃金城表示，進口豬肉量多並非國內缺豬肉，主因是進口豬肉便宜，加工業者可以採用更便宜原物料，加上進口豬肉大宗集中在美加地區，美加飼料成本低，售價也相對低，若以冷凍豬肉說，國內毛豬缺乏競爭力。

黃金城指出，國產豬肉逐步轉型，除了做生鮮豬肉以外，國產豬肉沒有腥羶味是優勢，可以嘗試進行加工。比如東坡肉即食品，用國產豬肉已經滷好綁好，銷到新加坡餐廳，加熱就可以上菜，熟食、調理出口，遇到的防檢疫問題，也會相對小，現階段中央畜產會已經開發多種產品，可以嘗試為國產豬肉開拓一條新銷售道路。

中華民國養豬協會祕書長張生金表示，去年主要是因為中美貿易大戰，加拿大豬最後轉向來到台灣，對商人來說，有利可圖就會進口，這些進口來的冷凍豬肉，大多都做加工產品，比如做食品，水餃，各式加工肉品，商人會比價競價，無形中市場上價格就會衝突，也是現在國內豬價低迷的原因之一。