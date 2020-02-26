快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
目前為對抗肺炎疫情，新北捷運公司除了針對淡海輕軌車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，每4小時消毒一次；另外列車在每日出車前全面消毒，每4小時再進行開門鈕、扶手欄杆消毒。記者張曼蘋／攝影
目前為對抗肺炎疫情，新北捷運公司除了針對淡海輕軌車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，每4小時消毒一次；另外列車在每日出車前全面消毒，每4小時再進行開門鈕、扶手欄杆消毒。記者張曼蘋／攝影

228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車的主題列車，車廂內也噴灑櫻花味的香氛，車廂內就可以聞到櫻花香，V03淡金鄧公站內也會播放主題音樂，提供乘客最特別的賞花饗宴。

新北捷運公司表示，由於目前適逢山櫻花的花期，V03淡金鄧公站出站即可連接滬尾櫻花大道，連綿3公里長的櫻花大道，布滿濃豔緋紅色的山櫻花，今年搭上櫻花季，旅客只要搭乘整點從紅樹林發車的主題列車，就可以發現這精心準備的驚喜。

捷運公司表示，後續位於淡水天元宮的吉野櫻也將接力開花，屆時可從V05淡金北新站，搭乘專屬的櫻花公車，或875、876、877號公車即可抵達；同樣位於淡金北新站旁的北投子溪櫻花林生態步道，則沿著河岸種植上百株的吉野櫻，盛開時白裡透紅，十分浪漫。

除了賞櫻外，輕軌車廂內的QRcode提供3條賞櫻主題遊程，包含賞櫻、美食、拍照景點都有詳盡介紹，導覽影片以及宣傳DM都在臉書「淡海輕軌X新北捷運」粉絲專頁，有詳盡的介紹。

捷運公司指出，目前為對抗肺炎疫情，除了針對旅客在淡海輕軌車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，每4小時消毒一次；另外列車在每日出車前全面消毒，每4小時再進行開門鈕、扶手欄杆消毒；同時工作人員每日出勤前，也要求測量體溫，若有感冒或身體不適的旅客，務必做好個人防護措施，若有感染肺炎疑慮，切勿搭乘大眾運輸工具。

新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票。圖／新北市捷運公司提供
新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票。圖／新北市捷運公司提供
228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放。圖／新北市捷運公司提供
228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放。圖／新北市捷運公司提供

櫻花季 捷運 淡海輕軌

延伸閱讀

最美賞櫻新秘境！桃園「翠墨山莊」3公頃櫻花大綻放

九族富士櫻盛開 今年櫻花祭人潮逆勢

花季打卡點 日式紫藤花廊、櫻花神社三井OUTLET免費拍

南投／九族櫻花祭 最美夜櫻 連假快來衝一波

相關新聞

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

中央氣象局發布地震報告，今天下午1時34分，在花蓮縣政府南方12.2公里…

疫情衝擊超慘！北市雙層觀光巴士載0人 業者盼援手

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅旅宿業受到衝擊，北市雙層觀光巴士也是「重災戶」，光是今年2月至今的載客率，創下通車3年以來新低...

新冠肺炎疫情打亂日韓等航班 各航空改票須知一次看

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心陸續對日、韓等地提高旅遊疫情建議，消息一出，不免打亂原先規畫好的航班。除原先就...

口罩實名制規定一改再改 基層藥師：機智大考驗

口罩實名制上路20天，政策隨著疫情與時事變化，一改再改，對第一線販售口罩的藥局藥師來說是大考驗，昨天防疫指揮中心因應開學...

慰勞醫護 台南11處景點228連假免費參觀

新型冠狀病毒疫情自上月爆發以來，負責防疫的醫護人員，默默守護台灣人民的健康。為感謝相關人員辛勞，台南市長黃偉哲今天宣布，...

防疫正夯食用薑黃得與失 心臟科病人小心補過頭

初春天氣多變，碰上新冠肺炎疫情險峻，許多心臟科患者覺得自己氣血不足，除規律心血管用藥外，希望吃保健食品或民間配方，增強免...

春耕灌溉石門水庫水位降 媽祖水上遶境祈福

石門水庫昨天舉辦媽祖水上遶境祈福，北區水資源局、桃園市 遊艇公會和信眾熱情參與，不過逢枯水期降連又是連日艷陽天，春耕灌溉...

影／來森林野餐吧！ 百年台南中興大學新化林場開放3地

來森林野餐吧！台南中興大學新化林場今年剛好滿百年，為讓民眾接近大自然森林，決開放3處野餐供市民野 餐，分別是大門收費站後...

稀釋酒精引火燒傷 陽光基金會提醒「安全3要件」

為防堵新冠肺炎，民眾除了配戴醫用口罩，75%酒精也成了防疫必備品，不過，近日卻有人在稀釋酒精時起火，導致雙手、臉部燒傷，...

養豬渡時機！農委會：大環境不佳現階段不增養也不減供

根據中央畜產會統計，整體毛豬交易價格每公斤平均批發價57.39元，算是相對低點，農委會雖推出淘汰生產銷率不佳的母豬調節措...

便宜至上！過去三年來冷凍豬肉進口量大增

豬價從去年下半年一路下滑，產業團體認為，主要是進口豬肉太多，導致國產豬肉價格低迷。根據農委會農業貿易統計，過去三年，進口...

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。