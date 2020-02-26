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淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香
228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車的主題列車，車廂內也噴灑櫻花味的香氛，車廂內就可以聞到櫻花香，V03淡金鄧公站內也會播放主題音樂，提供乘客最特別的賞花饗宴。
新北捷運公司表示，由於目前適逢山櫻花的花期，V03淡金鄧公站出站即可連接滬尾櫻花大道，連綿3公里長的櫻花大道，布滿濃豔緋紅色的山櫻花，今年搭上櫻花季，旅客只要搭乘整點從紅樹林發車的主題列車，就可以發現這精心準備的驚喜。
捷運公司表示，後續位於淡水天元宮的吉野櫻也將接力開花，屆時可從V05淡金北新站，搭乘專屬的櫻花公車，或875、876、877號公車即可抵達；同樣位於淡金北新站旁的北投子溪櫻花林生態步道，則沿著河岸種植上百株的吉野櫻，盛開時白裡透紅，十分浪漫。
除了賞櫻外，輕軌車廂內的QRcode提供3條賞櫻主題遊程，包含賞櫻、美食、拍照景點都有詳盡介紹，導覽影片以及宣傳DM都在臉書「淡海輕軌X新北捷運」粉絲專頁，有詳盡的介紹。
捷運公司指出，目前為對抗肺炎疫情，除了針對旅客在淡海輕軌車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，每4小時消毒一次；另外列車在每日出車前全面消毒，每4小時再進行開門鈕、扶手欄杆消毒；同時工作人員每日出勤前，也要求測量體溫，若有感冒或身體不適的旅客，務必做好個人防護措施，若有感染肺炎疑慮，切勿搭乘大眾運輸工具。
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