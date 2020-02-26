微創內視鏡小傷口一次完成雙術式 慢病老翁免動兩次刀

一位有高血壓的老翁因腰痛、屁股痛，加上大腿及膝蓋放射痛，先吃消炎止痛藥卻沒效，經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，檢查發現除了有脊椎壓迫性骨折之外，還加上椎間盤突出。考量一次性的解決患者複雜問題，主治醫師楊椒喬院長建議他接受新式微創脊椎內視鏡手術，只以不到一公分傷口施以兩種微創術式，患者不僅免動兩次刀，即能有效解決疼痛，還恢復很快。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，患者經X光檢查顯示腰椎第一節（L1）有壓迫性骨折，為精準診斷，患者進一步接受術前評估、疼痛控制和核磁共振（MRI）檢查，此時發現他腰椎第三、四節（L3-4）椎間盤突出，診斷與其疼痛有相關性。

考量患者年紀大且有高血壓病史，能一次性的幫助患者有效解決複雜問題，楊椒喬院長除建議他接受小傷口的新式微創脊椎內視鏡神經減壓術之外，再用同一個微創小傷口，進行「經皮椎體成型術」術式。

楊椒喬院長指出，在處理患者腰椎第三、四節（L3-4）椎間盤突出問題上，是採用新式微創脊椎內視鏡神經減壓手術，傷口不到1公分，在內視鏡下經椎間孔進入脊椎內，以微創方式夾除突出的椎間盤，達到神經根減壓目的，手術時間短且效果好。

楊椒喬院長說，安全性高的新式微創脊椎內視鏡手術，不需要全身麻醉，採取局部麻醉，能避免全身麻醉可能造成的併發症，讓不耐受傳統開刀手術的老年或慢性病患者可安全接受手術，並達到有效治療，一舉多得。

至於在處理患者腰椎第一節（L1）壓迫性骨折問題上，楊椒喬院長則指出，因壓迫性骨折已造成脊椎變形，無法單靠「經皮椎體成型術」改善，因此結合氣球撐開術。此一新一代灌骨水泥方式，原理是用特製的氣球置入壓迫性骨折空洞處，將氣球撐開，以恢復壓扁的椎體，類似心導管手術放入支架，當氣球撐開後，再注入骨水泥。

他說，上述術式還可明顯降低骨水泥滲漏風險，傳統灌骨水泥沒有此防護裝置，容易在灌漿過程中發生骨水泥倒灌、溢漏，或因椎體嚴重變型，導致手術醫師無法順利灌入足夠骨水泥以支撐身體重量，造成無效醫療。