疫情嚴峻買家卻步 配合花期台灣國際蘭展想延期也不行

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日，在台南市後壁區蘭花生物科技園區舉行，每年超過20萬人次入園。台灣蘭花協會表示，由於配合花期，無法延期舉行，現階段仍按照既定計畫進行，將依中央流行疫情指揮中心的指示，做好各項消毒等防疫工作，但可預期的是參展人數、蘭花訂單勢必受到影響。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，因為新冠肺炎疫情升溫，光是台南市政府也開了多次防疫會議，會從參觀民眾進入展區要測量體溫、消毒、酒精噴手開始做起，民眾發燒就拒絕入場，工作人員全程戴口罩，也希望參觀民眾戴口罩，但不強制。主要的蘭花展館是負壓通風的展覽館，參觀民眾可以放心。

曾俊弼表示，每年蘭展最主要是世界各地買家來採購蘭花種苗，也有蘭花界重要的研討會，但疫情影響，有許多國際買家原本須經由中港澳轉機，現在南韓也提升旅遊三級警告，已有不少國外買家、學者已經主動通知不來了。

他說，更擔心的是，若新加坡與日本也提升旅遊警示，對蘭花產業會影響很大，主要是因為這兩區域占了整體蘭花銷售八九成。

曾俊弼說，包括後續的蘭花訂單，很多買家來看展時就簽訂；若買家沒有來，交易就無法談成。花卉並非民生必需品，是非必要性消費，訂單量一定不如預期；去年因為經濟還不錯，台灣蘭花外銷1.99億美金，比前年成長4%；光是去年在國際蘭展簽訂的訂單量就有新台幣113億元，若買家不來，對國內蘭花產業確實影響很大。

是否也能比照其他大型活動，因應新冠肺炎疫情延期，曾俊弼表示，農產品和一般商業性的大型活動不一樣，為了配合台灣國際蘭展的展期，花期是早就已經調整好了，沒辦法延期，一延期可能就沒辦法開花，所以想延也不行，只能盡可能做好各項準備。