288連假 南迴交通疏運計畫民眾注意

因應3天228連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局與台東大武警分局針對南迴改草埔隧道兩端進出口為交通疏運重點區，連假期間將「台9線」及「台9戊線」互為替代道路，以紓解大量車潮。

大武警分局表示，由於草埔隧道口南下車道為3車道縮減為1車道，恐易車輛回堵，造成車輛塞在隧道內，因此，連假期間將實施疏運作為，民眾務必配合。

疏運作為包括「台9線」與「台9戊線」互為替代道路，引導往「車城」車輛往台9戊線經由199縣道行駛、以及草埔派出所派警力指揮及路口手控號誌，並透過公路APP、CMS、警廣訊息傳播。

另假期出遊及收假高峰期，主要路段和風景區易造成交通壅塞，因此，已針對台東地區包括台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹及台11線各風景熱點，實施交管措施。

公路總局也呼籲民眾可在連假期間利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，此外，外出務必做好車輛保養及檢查。