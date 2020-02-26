228連續假期將至 劍湖山推13歲以上1元優惠

228連續假期將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，除到3月1日前搭配同行購599元，12歲以下1元入園，228連假13歲以上門票只要1元（須搭配同行者購899元票價），二月壽星門票100元（搭配一人現場購票）、12點以後全民只要399元。

劍湖山指出，許多遊樂園業者推出促銷活動，讓遊客出門踏青搶便宜，園方獨家推出送汽車抽獎機會與隨身健康潔手液，與全民守護健康歡樂。

2月28日至3月1日推出轉貼分享樂園官網「大聲讚出來」貼文集讚活動，出示貼文頁面，即可獲得餐券，集滿100個讚，獲得100元餐券；集滿200個讚，可獲得200元餐券，以此類推，最高可獲500元餐券

今年3月1日下午4點抽出劍湖山「活力健康包」大獎，內含健康噴霧或健康潔手液乙瓶 、汽車摸彩券乙張、園內消費優惠券乙張、互動遊戲博I phone 11乙局，其中最大獎高級HR-V運動休旅車一台。

劍湖山渡假大飯店於2月27日至3月1日，也將推出每房只要2288元起的限時搶購優惠活動，入住劍湖山渡假大飯店即日起至3月31日止，兩人成行每房只要3988元起，加1元即可獲得劍湖山世界主題樂園門票1張。