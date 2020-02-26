快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連續假期將至 劍湖山推13歲以上1元優惠

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
劍湖山渡假大飯店於2月27日至3月1日，也將推出每房只要2288元起的限時搶購優惠活動。圖／劍湖山提供
劍湖山渡假大飯店於2月27日至3月1日，也將推出每房只要2288元起的限時搶購優惠活動。圖／劍湖山提供

228連續假期將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，除到3月1日前搭配同行購599元，12歲以下1元入園，228連假13歲以上門票只要1元（須搭配同行者購899元票價），二月壽星門票100元（搭配一人現場購票）、12點以後全民只要399元。

劍湖山指出，許多遊樂園業者推出促銷活動，讓遊客出門踏青搶便宜，園方獨家推出送汽車抽獎機會與隨身健康潔手液，與全民守護健康歡樂。

2月28日至3月1日推出轉貼分享樂園官網「大聲讚出來」貼文集讚活動，出示貼文頁面，即可獲得餐券，集滿100個讚，獲得100元餐券；集滿200個讚，可獲得200元餐券，以此類推，最高可獲500元餐券

今年3月1日下午4點抽出劍湖山「活力健康包」大獎，內含健康噴霧或健康潔手液乙瓶 、汽車摸彩券乙張、園內消費優惠券乙張、互動遊戲博I phone 11乙局，其中最大獎高級HR-V運動休旅車一台。

劍湖山渡假大飯店於2月27日至3月1日，也將推出每房只要2288元起的限時搶購優惠活動，入住劍湖山渡假大飯店即日起至3月31日止，兩人成行每房只要3988元起，加1元即可獲得劍湖山世界主題樂園門票1張。

為了配合許多消費者在家或辦公室用餐需求，劍湖山渡假大飯店也推出便當外賣服務，2樓自助西餐廳兩人同行第2位下殺至214元。最新活動與優惠資訊，請上劍湖山世界官網或電洽(05)582-5789查詢。

228連續假期將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，13歲以上門票只要1元（須搭配同行者購899元票價）。圖／本報資料照
228連續假期將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，13歲以上門票只要1元（須搭配同行者購899元票價）。圖／本報資料照

劍湖山世界 彩券 遊樂園

延伸閱讀

228連假首日 台66平鎮入中山高南下封閉

228連假 中部疏導易壅塞路段

228連假苗栗交通疏導 要求「一路順暢、人車平安」

疫情影響228連假出遊 估國5及蘇花改車流不致爆大量

相關新聞

新冠肺炎疫情打亂日韓等航班 各航空改票須知一次看

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心陸續對日、韓等地提高旅遊疫情建議，消息一出，不免打亂原先規畫好的航班。除原先就...

華航：4月30日前飛日本、新加坡等二級警示區免收改票手續費

華航今天宣布，因應新型冠狀病毒疫情影響，針對日本、新加坡等旅遊疫情第二級警示區，旅客持有2月24日(含)前開立，且旅遊期...

航班遭砍仍可血拼！星宇小舖今晚回歸 全新商品曝光

星宇航空旗下「星宇小舖」專賣星宇航空周邊商品，不過去年底因為有零星退換貨不夠即時的個案，董事長張國煒發文道歉，並暫時關閉...

北台灣今明變天！228連假天氣晴朗穩定

這幾天各地天氣不錯，但北台灣、東北部今天晚間開始到明天天氣將有變化，中央氣象局指出，受到東北季風增強影響，北台灣除了高溫...

排骨便當變難買！疫情燒台鐵旅客少兩成 忍痛砍量

台鐵除了每日提供安全列車，載送旅客抵達目的地，自家便當也是亮點之一，台鐵便當去年銷售更是突破1000萬大關。不過，受到新...

微弱鋒面午後接近 北部明轉涼最低溫16度

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺。

淡海輕軌推櫻花主題列車 車廂內可聞到櫻花香

228連假將至，長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司連假期間將推出限量500張的櫻花一日票，整點自紅樹林站發車...

疫情升溫東京食品展去不去？ 農委會已有備案

新冠肺炎疫情延燒，亞洲最大的東京食品展即將在3月10日到13日在東京幕張舉行，武漢肺炎疫情延燒，農委會表示，雖已有備案，...

疫情嚴峻買家卻步 配合花期台灣國際蘭展想延期也不行

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日，在台南市後壁區蘭花生物科技園區舉行，每年超過20萬人次入園。台灣蘭花協會表示，...

消基會泡腳機檢測二成品質不合格 不乏知名品牌

現代人工作生活壓力大，特別是天冷時，會使用泡腳機來驅寒暖身，亦可達到SPA按摩效果。但，根據消基會今（26）日公布的泡腳...

288連假 南迴交通疏運計畫民眾注意

因應3天228連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局與台東大武警分局針對南迴改草埔隧道兩端進出口為交通疏運重點區，連假期間...

國際書展是否再延？文化部：仍定5月舉辦

新冠肺炎疫情影響，原訂2月舉辦台北國際書展已延至5月，面對不少大型活動繼續延期，文化部表示目前仍如期籌備國際書展，也會持...

熱門新聞

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

今年首例茲卡感染症個案 40歲男泰國旅遊感染

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。