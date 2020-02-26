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航班遭砍仍可血拼！星宇小舖今晚回歸 全新商品曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空航點紀念杯。圖／星宇航空提供
星宇航空航點紀念杯。圖／星宇航空提供

星宇航空旗下「星宇小舖」專賣星宇航空周邊商品，不過去年底因為有零星退換貨不夠即時的個案，董事長張國煒發文道歉，並暫時關閉星宇小舖。經過近三個月時間，星宇小舖將於今晚9時重新開幕，並推出全新的周邊商品。

受到新冠肺炎疫情影響，星宇航空陸續宣布，每天三班的澳門航班，停飛至3月28日；2月24日至3月31日，每天取消一班桃園機場往返越南峴港航班，剩上午一班，而桃園機場往返馬來西亞仍維持每天一班。除澳門、越南峴港航班有異動外，原本預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

不過星宇迷別擔心，雖然暫時無法搭乘星宇航空出國，仍可透過星宇小舖，購買周邊商品。

星宇航空說，去年12月暫停營業後，即全面展開作業流程檢討及優化，並委請專業物流業者統一管理出貨作業，平均三到七個工作天即可依所選配送方式到貨。星宇小舖2.0版秉持著精品級的服務理念，帶來更多全新商品與大家見面。

星宇航空說，星宇小舖創立的宗旨，並非以營利為目的，原是希望提供粉絲分享星宇周邊商品的管道，星宇小舖於去年底暫停營業後，星宇團隊深切檢討作業流程、檢視顧客的意見與建議，並著手進行內部作業平台優化，尋求物流作業及服務最佳解決方案。未來星宇小舖的出貨作業，將委由專業物流公司負責，透過全程錄影落實縝密地撿、驗貨流程，同時，也將退換貨作業升級為依指定時間及地點，專人到府收貨，提供最便利快速的物流服務。

星宇說，慶祝重新開幕除了經典熱賣商品回歸，多款全新商品也將陸續曝光。首批上架新品如STARLUX航點紀念馬克杯，共有台北、峴港、檳城、澳門四款，外型精美讓人想全部收藏。

星宇說，星宇小舖這次更首次跨足飲食界，推出機上才吃得到的堅果及糖果禮盒，以及VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，延續空中美好滋味。還有航空迷必買的A321neo飛機與尾翼造型鑰匙圈，以及A321neo圓形造型悠遊卡，另預計3月中旬將推出A321neo飛機造型悠遊卡。

星宇說，未來也將持續推出更多具有精品質感的各式周邊商品，除了搭乘星宇航空遨遊世界，日常生活中也能充滿星宇風格的周邊小物。

受新冠肺炎疫情影響，星宇航空原訂4月6日開闢的宿霧航線，將延至7月1日正式開航。 圖／星宇航空提供
受新冠肺炎疫情影響，星宇航空原訂4月6日開闢的宿霧航線，將延至7月1日正式開航。 圖／星宇航空提供

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