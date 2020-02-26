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北台灣今明變天！228連假天氣晴朗穩定
這幾天各地天氣不錯，但北台灣、東北部今天晚間開始到明天天氣將有變化，中央氣象局指出，受到東北季風增強影響，北台灣除了高溫下降之外，水氣增多也有零星降雨以及局部較大雨勢，要特別留意。至於即將到來的228三天連假，各地將是高溫晴朗的天氣，適合戶外走走。
氣象局預報員王品翔表示，今天晚間到明天一整天都受東北季風增強影響，北部、東北部高溫明天比今天下降3到5度，今天晚間開始大台北地區、東半部也有降雨狀況，東半部則要留意局部較大雨勢，山區也有零星降雨，中南部、東半部天氣則沒有太大變化，仍是多雲到晴的天氣。
王品翔說，2月28日開始東北季風就會減弱，各地轉為多雲到晴的天氣，僅東半部偶爾有零星降雨，北部高溫27度、中南部28至29度、花東25至27度，早晚各地仍偏涼，低溫方面，西半部約17到18度、花東18到20度。
另外，今明兩天、28日金馬及西半部有霧或低雲。氣象局提醒，晨間行車或搭機往返離外島的民眾，記得多留意。
連假過後3月2日至3日東北季風再度報到，王品翔說，北部、東北部天氣會再轉涼，北台灣白天高溫約21到23度，中南部感受差異不大約27到29度，東半部22度，低溫方面各地17到18度。
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