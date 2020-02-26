走路跌跌撞撞35年 機器人手術還她新人生

一名35歲女性有先天性髖關節發育不全問題，因為除了走路有點搖晃，並不影響日常活動，所以一直未積極治療。不料兩個月前，卻因煮飯不慎跌倒撞到髖部，導致嚴重脫臼變形，造成急性疼痛一周，骨科醫師為她進行雙側「機器人手臂髖關節置換術」才讓她恢復行走，目前復原良好。

長安醫院骨科主任楊志鴻指出，從髖部的X光片明顯可見，女患者因跌倒撞擊，導致右側髖關節往上位移近9公分，手術困難度相對較高，因此建議進行機器人手臂髖關節置換術，以精準定位置換雙側髖關節。

手術時從X光片的位置和角度，皆符合人體工學和解剖構造位置，術後二個月，目前已重回正常的生活型態，這也是是一般髖關節手術所無法達成的雙髖置換新技術。

楊志鴻說，走路不穩、經常跌倒，都和先天性髖關節發育不全脫不了關係，女患者就在這樣跌跌撞撞的日子裡度過35年，直到跌倒導致髖部嚴重變形脫臼，才不得不手術治療。

其實，先天性髖關節發育不全是可以早期發現，父母只要多注意孩子們走路的的步態，透過及早檢查篩檢，可以盡早做小兒矯正手術。一旦等到成年才發現，骨頭都發育完整以後，就只能接受髖關節置換手術改善。

女患者日前到院感謝楊志鴻時說，表示因為評估考量傳統人工關節置換術，會有再次脫臼開刀的風險，相比之下，透過機器人手臂置換，不僅定位精準、脫位機率低，且恢復期短，可以較早重回職場工作，她感謝楊志鴻的精良手術，讓她重拾正常生活。