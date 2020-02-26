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228連假泡湯去 西拉雅風管處推薦南台灣3大溫泉旅行

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
西拉雅風管處推薦南台灣泡湯好去處。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅風管處推薦南台灣泡湯好去處。圖／西拉雅風管處提供

228三天連假即將到來，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推薦3大溫泉慢活旅行，民眾可趁著連假出門好好放鬆一下!

【日式和風之旅-泥漿泉】

為了紀念嘉南大圳之父八田與一而設立的八田與一紀念園區內，園區內不僅有八田與一的舊宅，還有令人少女心爆發的和菓子，各個充滿糯米甜香和菓子都宛如藝術品，搭上一杯手抹茶，再配上知樂堂琴齋的琴聲，聆賞古琴深沉幽遠之清音，彷彿穿越時空，回到古時宮廷華宅內的風華與靜懿。今年3月份烏山頭水庫將舉辦一系列和風季的活動，不用飛出國就可以感受到濃濃日本風情。

至關子嶺享用香氣四溢的甕仔雞，接著前往大台南地區最著名的小百岳「大凍山步道」，經過仙草國小關嶺分校後就可以看到許多慕名而來的登山客，漫步在竹林小徑裡，享受清幽的竹林環繞，林相甚是優美，全程約3小時的路程，讓您輕鬆征服這座小百岳！

登山後當然要來泡個溫泉放鬆一下我們的肌肉，關子嶺的泥漿溫泉非常獨特，與其他的溫泉水相比更加柔滑，獨有的泥漿面膜既天然又滋養的護膚品，泡完溫泉整個人從頭到腳都煥然一新，泡湯時從湯池中望出去皆是開闊的山林，絕佳的休憩品質，讓您身心自然舒暢！

【淨化身心之旅-美人湯】

從日治時期四重溪溫泉就非常著名，其溫泉連日本親王都愛泡，但來四重溪可不只有泡溫泉！龜山是日治時期重要軍事用地，現在已成為最美的拍照打卡基地，走過步道，穿過珊瑚礁岩地形，登上瞭望台後，俯瞰恆春縱谷平原與擁有美麗環狀海景的瑯嶠灣，令人心曠神怡；沿著四重溪再往山裡探索，還有遺世獨立的高士部落，白色鳥居立在山頭上，既空靈又純淨，踏上山頭往東望太平洋的深藍盡收眼底；最後別忘了經典小鎮恆春古城，漫步在城牆與霓虹燈交錯的街道，踏遍一間又一間老屋改造的美食與文創小店，彷彿坐上時光機參與了這老城百年來的風華。

【浸盈山林之旅-養身湯】

寶來、不老溫泉區四周環山，擁有非常豐富與特殊的自然景觀，如18羅漢山壯闊的U型谷與荖濃溪瀑布、斷崖等特殊景觀，身在群山環繞的溫泉池猶如到了世外桃源。近期寶來花賞公園重新開幕，除了一年四季有不同的花景，也增設了全新的SPA泡湯區、豪華露營區，現在就來安排一趟頂級的露營泡湯之旅！六龜的原生茶產量有限，向來只有愛品茗的內行人才會到此尋香，泡完湯不妨喝上一口好茶，讓暖意延續到春天到來。

趁著228連假安排自己走一趟充電的小旅行，到南臺灣泡溫泉，感受群山環繞，呼吸芬多精，暫時拋下煩惱出發吧！

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站：

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

南台灣海岸線令人心曠神怡。圖／西拉雅風管處提供
南台灣海岸線令人心曠神怡。圖／西拉雅風管處提供

溫泉 連假 八田與一

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