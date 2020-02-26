排骨便當變難買！疫情燒台鐵旅客少兩成 忍痛砍量

台鐵除了每日提供安全列車，載送旅客抵達目的地，自家便當也是亮點之一，台鐵便當去年銷售更是突破1000萬大關。不過，受到新冠肺炎影響，2月旅運人數就掉了兩成，平均每日載客64萬人，變成51萬人左右，除了搭車的人變少，亦有旅客發現便當也變難買。台鐵局證實，目前周末便當減幅超過二成。

台鐵便當去年全年銷量達1054萬個，平均每日約售出2萬8850個。不過2月份起，受到新冠肺炎疫情影響，台鐵局說，目前台鐵便當周六丶日約減量超過二成，換算下來每日約剩2萬3080個便當，平日供應量也有微幅減少。

然而台鐵便當中，又以排骨便當最受歡迎，有60元、80元和100元的種類，饕客首選便是60元排骨便當。台鐵局表示，的確平常便當銷售以排骨便當為主，占了八五成，因此在這波減量中，影響最大的就是排骨便當，而特色便當因為本身就是採限量發售，影響較為輕微。

至於何時才能恢復原有的販售量，台鐵局說，還是要視整個大環境來做評估，疫情持續蔓延之下，運量就會減少，便當的販售也就會減量。

台鐵局也說，受到疫情影響，會暫停推出新的便當的規畫，除非有特定節日，或是便當節，才會評估是否再推出新款便當。

台鐵局說，這段期間將加強廚房消毒，精進HACCP衞生規範，持續掌握銷售情形，確保提供民眾最安全美味的台鐵便當。

而台鐵除了發售便當外，也有許多紀念商品。針對商品的販售是否因疫情影響，台鐵局說，因為商品販售都是以月來做統計，1月販售量仍有成長，不過2月應該多少會受影響，只是實際數字還不知道。