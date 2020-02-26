趣淘漫旅邀女孩們「免費入住」435元住一晚再送早餐

凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」歡慶三八婦女節，即日起至5月底，不限男女訂購「一起三八」專案，兩人1,738元即可入住豪華景觀客房加贈兩人飯店早餐，續住第二晚每房999元。

每月固定公佈當月最殺優惠的「趣淘空投日」，3月整個月配合三八婦女節「一起三八」專案，加碼再釋出專屬優惠活動，4人入住每人435元，再贈飯店早餐；此外，3月「趣淘空投日」也邀請女性朋友到台南活力運動，凡選擇入住「一起三八」專案，每房第3、4人若為女性即可免費入住，獨享加人不加價。

運動也可換優惠，像是配戴計步器於限時內步行達380步，再依挑戰人數送免費飯店早餐。

位在西拉雅國家風景區的「台南趣淘漫旅」，位處全台最大的曾文水庫園區中，能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施。