聽新聞
test
0:00 / 0:00
趣淘漫旅邀女孩們「免費入住」435元住一晚再送早餐
凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」歡慶三八婦女節，即日起至5月底，不限男女訂購「一起三八」專案，兩人1,738元即可入住豪華景觀客房加贈兩人飯店早餐，續住第二晚每房999元。
每月固定公佈當月最殺優惠的「趣淘空投日」，3月整個月配合三八婦女節「一起三八」專案，加碼再釋出專屬優惠活動，4人入住每人435元，再贈飯店早餐；此外，3月「趣淘空投日」也邀請女性朋友到台南活力運動，凡選擇入住「一起三八」專案，每房第3、4人若為女性即可免費入住，獨享加人不加價。
運動也可換優惠，像是配戴計步器於限時內步行達380步，再依挑戰人數送免費飯店早餐。
位在西拉雅國家風景區的「台南趣淘漫旅」，位處全台最大的曾文水庫園區中，能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施。
●3月空投日─「一起三八」優惠專案活動網址：https://events.tainan.chamcham.com.tw/news/21
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言