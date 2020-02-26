微弱鋒面午後接近 北部明轉涼最低溫16度

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天的天氣和昨天類似，仍晴朗穩定舒適，中午高溫各地仍有28-30度，而台灣北方海面上有一道微弱鋒面正緩步的南下當中，下半天開始逐步接近，晚上就會接近到北台灣，鋒面後面也伴隨東北風，北部及東半部感受會較明顯，周四和這兩天暖暖的春天有些差異，預計北部會降到16-22度，中南部略降1-2度，還是晴朗穩定，北部東半部迎風面偶有短暫陣雨。

他說，這波走得很快，周五開始到周日，又是回暖的好天氣。下一波變化會在周日晚上到下周一，類似今天晚上的變化，溫度會略降，周二回溫有空檔，下周三四五則可能受到鋒面及後面較強冷空氣南下的影響，會明顯的降溫，過去對這降溫變動幅度很高，這一兩天預測已經略為穩定，還不至於到非常冷的地步，但可能還是有接近12-14度的機會，和目前19-20度有不小落差，要留意這波變化以及下周較不確定的天氣。

今天的大氣條件相當穩定，大氣擴散條件也不佳，雖然西半部多數地方空氣品質是良好到普通等級，但有些零星測站是敏感族群不健康等級。但白天大氣光化反應，可能會略轉差一些，周四可能略轉好，周五六日也可能再轉差，這段期間敏感性的民眾要稍微留意。