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228連假天氣 吳德榮：高溫上看30度各地晴朗穩定

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
228假期為暖陽春的天氣，各地晴朗穩定，適合出遊踏青。圖為台南市白河林初埤木棉花季。記者吳淑玲／攝影
228假期為暖陽春的天氣，各地晴朗穩定，適合出遊踏青。圖為台南市白河林初埤木棉花季。記者吳淑玲／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天晴朗穩定，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。北部16至28度、中部16至29度、南部16至31度、東部16至29度。

今傍晚至明天微弱鋒面掠過、東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側亦有偶飄零星小雨的機率。明天北台灣高溫略降、白天轉涼，低溫不降；背風面幾乎不受影響。

他說，最新模式模擬顯示228連假的天氣：周五至周日為暖陽春的天氣，各地晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；西半部晨間及外島易起霧，亦不利空氣中汙染物的擴散；各地白天微熱，高溫約在28至30度，早晚涼。

周日晚、下周一晨另一波東北季風到，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多，稍轉涼；背風面影響不大。

下周二白天有短暫空檔；晚起冷空氣南下、水氣增多，北台灣轉成又濕又冷的天氣，降雨也更明顯。他說，但是屬期末的模擬，濕冷空氣有多強？影響起迄時間？都需再觀察。

高溫 吳德榮 天氣動態

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