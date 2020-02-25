環保署撤銷中市府處分 台電：贊同、中火擴大降載

環保署今天針對台中市環保局去年三度對台中電廠做出罰款及廢照等裁罰處分，以處分涉及事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，裁定撤銷所有裁罰。台電表示，贊同環保署決定，未來即使2、3號機加入供電行列後，台電仍會秉持初衷，在穩定供電下，持續降載減排不因此停歇，不僅不會增加燃煤，反而會比未撤銷前用的燃煤更少。

台電說明，台電已依據經濟部指示，針對台中電廠規劃更嚴格的「自主減煤計畫」，今年10月進入空汙季，最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載（330萬瓩），與過去空汙季8部機（440萬瓩）運轉發電量相較，等於減少2部機組的發電量，預估今年的用煤量將會持續減少，另外各機組的空汙防制設備改善計畫也會持續進行，空汙排放量也會顯著的降低。

台電說明，台中電廠減煤的腳步不會中斷，去年全廠用煤量較前年大減超過300萬公噸，今年用煤量預計將以1260萬公噸為努力方向。此外，台中電廠除了努力減煤減排，未來2部新燃氣機組陸續上線後，將有4部燃煤機組轉為備用，且最多啟用2部，全年使用時間不超過240小時，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較108年減少逾6成。

台電強調，電力業非空汙唯一來源，台電兼顧穩供與環保的立場始終不變，並堅持「減排跟減煤一樣重要」。台電籲請各界支持台中電廠減煤、減排與增氣計畫，未來穩供與環保將不用、也不需二選一。