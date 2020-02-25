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獨／新冠肺炎衝擊！古堡風「阿金台菜」3／1無限期停業

聯合報 / 記者陳睿中／專題即時報導
水晶吊燈、立鐘等等異國元素，讓阿金成為許多網美與節目拍攝的取景地。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
水晶吊燈、立鐘等等異國元素，讓阿金成為許多網美與節目拍攝的取景地。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁

倒店餐廳又一間！以宮廷風裝潢為代表特色，提供多款海鮮料理、套餐的「阿金台菜海鮮餐廳」，2月25日於官方臉書宣告，「為防武漢肺炎（新冠肺炎）的傳染，自3月1日起無限期停業」

成立於2015年的阿金台菜海鮮餐廳，鄰近南京復興捷運商圈，附近還有茂園、陶然亭等中餐餐廳，競爭不小。相較於其他中菜館，阿金最大的特色，就是裝潢融合台灣文化與歐洲中古風格，可見到水晶吊燈、臨摹掛化、鋼琴、雕像等古堡風的擺設元素，因此吸引不少網美顧客，也有許多電視節目曾來錄影取景。店內的料理則有中、日、法等不同風格，從個人套餐至桌菜皆有提供。在google評論中，共有超過630則評價，獲得4.1分。

阿金台菜海鮮餐廳於2月25日晚間，於官方臉書宣告，「為防武漢肺炎的傳染，本店自109年3月1日起無限期停業」。隨著公告一出，就有網友留下「為什麼如此突然」、「會好起來的」、「加油加油」等留言。

阿金台菜海鮮餐廳發出公告，自3月1日起無限期停業。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
阿金台菜海鮮餐廳發出公告，自3月1日起無限期停業。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
店內提供多款海鮮料理、套餐。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
店內提供多款海鮮料理、套餐。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
阿金台菜海鮮餐廳的用餐環境，充滿中歐混搭特色。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁
阿金台菜海鮮餐廳的用餐環境，充滿中歐混搭特色。圖／取自阿金台菜海鮮餐廳粉絲頁

海鮮 新冠肺炎

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