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南韓仍有304名團客 觀光局：盡力安排27日零時前返台

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
目前仍有304名團客在南韓，旅行社將安排2月27日前返台。本報資料照片
目前仍有304名團客在南韓，旅行社將安排2月27日前返台。本報資料照片

南韓新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心2月24日提升南韓旅遊疫情建議至第三級警告，2月27日起由南韓入境的國民需居家隔離14天。交通部觀光局表示，今天統計仍在南韓的旅行團旅客有304人，將盡力安排2月27日零時前返台。

觀光局說，已發布旅客赴南韓參團的解約退費原則，應依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。另旅行社原訂行程安排由南韓轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，如旅客不同意而解約，其解約退費仍依上述規定處理。

觀光局洽詢雄獅、康福、東南、五福、易飛網國際、大都會、寶馬、東森、聯翔國際、山富國際、鳳凰國際、喜鴻、長汎、百威等辦理國人赴南韓旅遊主要旅行社瞭解，截至今日下午5時，仍在南韓的旅行團體計約19團，旅客304人。這些旅行社都表示，將盡力安排旅行團2月27日零時前返台。

另外，外交部也調升義大利旅遊警示為「橙色」（北部倫巴底省等疫區則為「紅色」），觀光局洽詢雄獅、山富國際、康福、東南、燦星國際、飛瑞、喜鴻、華友、鳳凰國際、五福、行健、易飛網、上順、長汎、太一國際等主要歐洲線旅行社，初步統計，目前在該國旅行團約有17團、旅客356人。

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