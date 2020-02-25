兒童染新冠肺炎家長慌 專家：兒少染疫機會低

台灣今天新增的新冠肺炎確診個案為一名男童，不少家長恐慌，擔心病毒入侵校園。專家說，目前實證資料顯示，高中以下兒少感染新冠肺炎機會低。但並非不會染疫，要注意勤洗手。

中央流行疫情指揮中心在下午的記者會宣布，新增一名新冠漢肺炎確診個案，為一名11歲兒童，且為無症狀確診者。他採檢時還沒開學，沒有進到校園的疑慮；但寒假曾去補習，相關接觸者還在調查中。

此男童目前為台灣最年輕的新冠肺炎確診個案，指揮中心執行官周志浩在記者會表示，雖然此個案年幼，但根據目前實證數據顯示，新冠肺炎感染兒童、青少年的比例，「低得非常多」。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬晚間接受中央社記者採訪時表示，根據一篇最新發表的中國大陸研究數據顯示，在7萬多名經臨床表現及實驗室診斷的COVID-19病人中，絕大多數病人的年齡落在30到79歲間，1到9歲占1%、10到19歲也占1%。

黃高彬說，從數據看來，理論上高中以下的兒童、青少年染病機會低。雖然今天台灣出現一名兒童確診個案，但目前才開學一天，就算確診個案有相關接觸者，病毒在校園散播的機會也小。也幸好延後開學，「蠻幸運的」。

疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，根據目前中國大陸的少數報告，小孩如果罹患新冠肺炎，症狀比較輕微，如發燒、流鼻水、腸胃道症狀，但也有重症的報告，不過比較少見。

莊人祥表示，目前沒有證據顯示小孩容易感染新冠肺炎，在中國的資料中，感染者仍以成人為主。

面對家長的恐慌，莊人祥說，小孩基本上做好個人衛生防護措施，勤洗手，且如果有呼吸道症狀或身體不適，不要接近家中的長者或慢性病者，也不要上學，避免增加各種疾病傳染的風險。