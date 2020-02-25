防疫再升級 林佳龍：高鐵紅外線熱像儀預計4月到貨

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免民眾搭乘大眾交通工具傳播疫情，林佳龍今天表示，高鐵已採購24個紅外線熱像儀，預計四月交貨，屆時將可設置在出入口量測民眾體溫，比額溫更精準也更有效率。

交通部長林佳龍今天到高鐵南港站視察防疫情況，他表示，高鐵一月底就成立防疫小組展開應變計畫，包括制定標準作業程序及準備物資，尤其高鐵員工要服務許多乘客，暴露在高風險環境，對於員工健康管理要非常重視。

林佳龍說，每天都有上千名從來自疫區的國人回台，可能有「漏網之魚」搭乘大眾運輸系統，在防疫上要掌握這些人回台的路徑，包括如何離開機場，是搭計程車、客運還是捷運，若未來發生感染才可以立即追蹤。

由於大眾運輸出入口瞬間人流很大，若一個一個量額溫避免發燒乘客進入，效率過低，林佳龍說，高鐵已經訂購24個紅外線熱像儀，可設置在出入口量乘客體溫，更精準也更有效率。但現在國外都在搶紅外線熱像儀，預計四月才會到貨，這是重要戰略物資，期待國家隊除了生產口罩，也可以加速生產紅外線體溫量測，提供公共場所出入使用。

台灣高鐵解釋，紅外線熱像儀的廠商預計四月可交貨，但現在物資搶手、日期不能完全確定，將持續與其他廠商洽談，希望可以更早到位。

台灣高鐵表示，目前全線各車站服務台均備有額溫槍、75%酒精消毒液及防疫衛教宣導單，車站針對廁所、電扶梯、售票櫃台旅客較常接觸設備，每4小時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，對車站全面消毒；各車站廁所亦採用感應式水龍頭。