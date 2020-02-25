偏鄉「圓夢服務」 世界和平會贊助武漢國小曲棍球隊
世界和平會長期關懷兒少福利與慈善公益不遺餘力，世界和平會認為照顧好一個孩子，社會就多一個有希望的人生。近20年來，世界和平會除長期提供危機兒、受飢兒「愛心早餐」相關服務之外，更持續提供資源支持偏鄉學童「圓夢服務」。
世界和平會近年「圓夢服務計畫」支持學校包括：桃園市武漢國小曲棍球隊、桃園市新屋國小女壘隊、新北市石碇國小戰鼓隊、新北市大成國小太鼓社、新北市民義國小扯鈴社、台東縣豐源國小射箭社，以及屏東縣南和國小音樂社、彰化縣新生國小弦樂團、高雄市竹滬國小口琴社。
偏鄉孩子有極大比例是單親或隔代教養，孩子成長階段精力旺盛，若沒有適當照顧與指引，很容易誤入歧途。為了讓這些孩子擁有目標與夢想，世界和平會長期提供資源幫助偏鄉弱勢家庭孩子；讓孩子參加成長團體、社團活動，並資助相關活動經費，幫助孩子找到人生的方向和奮鬥的目標。
世界和平會自民國100年起資助桃園武漢國小曲棍球隊，不僅支援球衣、護具相關運動設備，也提供愛心鮮奶為孩子補充營養，年節時並提供弱勢學員各項愛心物資，讓這些孩子每天都有積極學習及挑戰自我的動力。
阿美老師自民國86年就到武漢國小擔任曲棍球隊教練，20多年來一路陪著孩子練習、比賽、看著孩子成長、畢業；這些從曲棍球隊離開的孩子，常常回來探視師長，也懂得回饋學校，讓曲棍球隊成為溫暖傳承的大家庭。
營養餐食是孩子學習成長的重要後援，世界和平會不只提供物質上的幫助，也會親自關心孩子們的生活狀況，陪伴孩子實現夢想。孩子們心存感恩，比賽時總是充滿鬥志，武漢國小孩子也拿下「108年全國總統盃曲棍球錦標賽冠軍」來答謝成長路上所有幫助他們的善心人士。
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