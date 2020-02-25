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農業移工擴大 畜牧、養殖漁業都適用

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
勞動部4月3日修正發布「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」，於同年4月5日生效。示意圖／縣府提供
勞動部4月3日修正發布「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」，於同年4月5日生效。示意圖／縣府提供

為緩解農業缺工問題，農委會以補充性原則，向勞動部申請擴大試辦外國人從事農業勞務工作，繼108年1月通過乳牛飼育業及外展農務服務業後，勞動部今天「跨國勞動力政策協商諮詢小組第30次會議」討論通過，未來包含蘭花、食用菇蕈、蔬菜栽培、畜牧飼育、養殖漁業、外展農務或農委會指定的農產業行業，將有2400位外籍移工，協助農業基層勞力工作，提供農業勞動力多元選項。

農委會說明，勞動部今年1月30日跨國勞動力政策協商諮詢小組第28次會議提出乳牛飼育業及外展農務工作引進移工方案，並達成共識。勞動部4月3日修正發布「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」，於同年4月5日生效。

據統計，截至109年1月底止，勞動部已核發68家乳牛場初次招募函，其中6家自國內承接移工6人、1家自國外引進移工1人；另外展農務工作已核發18家外展機構初次招募函，其中6家（得聘僱移工人數共計55人）已核准入國引進許可函，目前2家已自國內承接移工共計8人，餘尚在辦理國內承接或國外引進程序。

農委會表示，雖積極推動增加人力供給措施及運用機械化、自動化，減省人力需求並提升產業競爭力，改善缺工問題，但面臨少子化、勞動力人口不足、農漁村就業人口高齡化等大環境趨勢，勞工招募不易，且因農業工作體能負荷大，工作環境不佳等問題，本國勞工實際投入農業基礎工作意願低、流動率高，且因產業特性無法完全機械或短時間內達到機械化最大程度，農委會擴大試辦行業包括蘭花、食用菇蕈、畜牧飼育及養殖漁業等長期性常態性缺工行業，希望適當引入基礎勞動力，穩定農業生產及供應，提升相關產業產值，亦可增加國人就業機會。

農委會表示，後續將由農委會與勞動部參考跨國勞動力政策協商諮詢小組委員意見，審慎研商規畫相關細節，辦理後續行政作業及修正相關法規，以兼顧農業用人需求與勞工權益。

農委會 勞動部

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