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30位國際買家不來 三月秋冬台北時裝週延至明年啟動
文化部自107年開始於每年第四季辦理春夏季台北時裝週，原訂今年上半年首次增加舉辦三月秋冬季時裝週，受疫情影響，文化部宣布取消，改自明年啓動。
文化部措出今年原訂首辦之「2020 台北時裝週AW20（秋冬季）」，近期已有部分國際買家及設計師品牌業者反映將取消參展。中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會雖未要求暫停辦理，文化部基於辦理成效考量，決定延緩秋冬季台北時裝週之首辦，改自明年啟動，原定十月舉辦之「2020 舌北時裝週 SS21（春夏季）」仍將如常辦理。
文化部表示，將以今年為期，擴大補助國內業者個別舉行之時尚活動，以支持我國時尚產業能量。
文化部表示，原訂3月舉辦之「2020 台北時裝週(秋冬季)」，截至昨日，已有30餘位國際買家表示若如期辦理恐無法出席。此外，原獲徵選參與動態秀及靜態策展之設計師品牌，陸續有品牌反映受到布料供應、生產線停工斷鏈等因素恐影響參展。因此，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會雖未要求暫停辦理，但綜合考量辦理成效，決定取消。第一屆台灣時尚獎亦將延至明年三月，結合明年首辦之「2021台北時裝週(秋冬季)」辦理。
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