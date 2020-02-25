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防疫有成 流感門急診人次創近五年單周最低

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青表示，上周門急診類流感就診5萬2135人次，較前一周下降14.7%，創下近五年單周最低。記者曾原信／攝影
疾管署防疫醫師林詠青表示，上周門急診類流感就診5萬2135人次，較前一周下降14.7%，創下近五年單周最低。記者曾原信／攝影

疾病管制署今公布最新流感疫情監測資料，上周門急診人次創近五年單周最低，單周重症人數也創下今年最低，顯示全民防疫有成。不過上周還是有10例流感相關死亡個案，10位都未接種流感疫苗，最年輕者僅29歲。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周門急診類流感就診5萬2135人次，較前一周下降14.7%，創下近五年單周最低，上周流感重症9人，亦創下今年單周最低。林詠青分析，往年流感高峰都在過年前後，上周新低可能與今年過年較早有關，但亦可能因流感傳播途徑同新冠肺炎，都是飛沫感染及接觸傳染，民眾落實新冠肺炎防疫的同時，也能有效阻斷流感傳播。

林詠青表示，上周與流感相關死亡個案有10位，全數都有慢性病但都未接種流感疫苗，最年輕者29歲，最年長者92歲，其中9例為H1N1，1例為B型流感，從發病到死亡平均時間為兩周，死因大多是肺炎。當中最年輕的29歲北部女性，本身有糖尿病、高血壓等慢性病且控制不理想，一月下旬發燒咳嗽，發病後三天因呼吸喘就醫就發現雙側肺炎，她腎功能不好，住院過程也有洗腎。後來因呼吸衰竭越來越嚴重，轉加護病房但恢復不佳，住院第七天不幸病逝。

林詠青表示，不論年輕或年長，慢性病都是併發重症死亡的高危險因子，這類病患都是公費流感疫苗的接種對象，現在還有有7.1萬劑，呼籲符合資格者都要去接種。林詠青提醒，各級學校已開學，社區還有流感疫情，而且整年都有腸病毒傳播風險，因此除了注重新冠肺炎疫情持，流感和腸病毒的防治也有其必要性。呼籲校園防疫要特別要注意三點：充足洗手設備、正確洗手教育、教室保持通風、全面環境清掃消毒。

流感疫苗 新冠肺炎 疫情

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