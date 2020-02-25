口罩不夠用怎麼辦？兒盟送「快樂開學包」到偏鄉助防疫
新冠肺炎疫情持續，兒福聯盟表示，3月起將發送超過3200份快樂開學包，給全台450所偏鄉學校，內容物有兒童口罩，抗菌洗手皂，運動用品與益生菌軟糖。另也設計「我的保健畫冊：保護小寶貝的身心健康」孩子版畫冊與教學手冊，助偏鄉老師帶領學生建立好的防疫衛生習慣。
兒盟執行長白麗芳說，希望兒盟服務的偏鄉學校與弱勢孩子們，在防疫期間培養正確的洗手與戴口罩習慣，透過運動、正常作息來維持好的免疫力。
他表示，兒盟擔心人心惶惶的氣氛，影響到孩子們的心緒穩定，所以設計手冊，帶孩子去理解一切情緒都是正常的。團隊也會進到一些學校，針對特別需要照顧情緒的孩子與班級做互動輔導，希望讓孩子們在疫情延燒的期間，也能保持身心健康。
兒盟表示，有偏鄉學校師長向他們反應，村內有孩子因有旅遊接觸史居家隔離14天，就被大家用嫌惡的眼神對待，孩子的情緒很需要被關心。開學後，孩子們陸續進入校園，周遭難免會有居家隔離或自主管理的同學，如何帶著孩子正面看待及關心居家隔離返校的孩子，實為當務之急。
兒盟也說到，開學後教育部供給口罩給高中以下學校，但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴。兒盟規畫快樂開學包的過程中，非常感謝許多夥伴一起豐富快樂開學包的內容，包括兩種大小兒童口罩3320盒，每盒50片。另有美琪生技愛心合作提供2萬1000顆抗菌洗手皂，以及蜜田本舖愛心合作提供3300包益生菌軟糖等，守護孩子的身心快樂。
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