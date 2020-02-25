228連假全台好天氣 溫度高留意枯水

「228連假期間，各地將是溫暖且穩定的天氣，白天高溫上看30度，但要留意日夜溫差大。」中央氣象局技正伍婉華25日報告，28日東北季風減弱，連假期間大部分地區都是多雲到晴的好天氣，但東半部及北部山區有短暫降雨機會，日夜溫差會比較大。另外，鋒面可能於26日傍晚出現。

連假前氣溫起伏大

26日開始北部氣溫略降，白天較溫暖，高溫仍有26度左右，傍晚開始鋒面報到，會感覺溫度明顯變低，27日則雲量偏多溫度下降，北部高溫約22、23度，中南部25到28度，各地低溫16到18度，早晚溫差大。

27日北部、東北部、東部氣溫下降，約22~24度。26日晚上至27日清晨有一波低溫變化，中部以北、東北部、東部地區16~17度，其他地區比較暖和。

伍婉華表示，25日到26日上午，各地都能見到陽光，氣溫暖和，西半部地區溫度在30度左右，東半部地區則有28度。預估26日中午以後東北季風會逐漸增強，影響會持續到27日，迎風面的大台北東半部地區有短暫降雨機會。

本季雨量少氣溫暖

氣象局進一步表示，經檢視該局及各國數值模式，台灣及鄰近區域未來一季的水氣較少，研判今年3至4月的台灣雨量為正常至偏少，3至5月的平均氣溫則以偏暖的機率較大。

氣象局特別提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，請民眾注意保暖，而3、4月間台灣西部、金門、馬祖地區常有局部性濃霧出現，民眾要特別留意行車與航行安全；另在梅雨期（5至6月）來臨前，中南部地區仍是枯水期，氣象局呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水。

[cari]()

【更多精采內容，詳見 】