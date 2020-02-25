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新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

今年首例茲卡病毒 北部男性泰國旅遊確診

中央社 / 台北25日電

疾管署今天公布今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部40多歲台灣籍男性，曾到泰國旅遊。目前個案無症狀且已過可傳染期，同住家人也沒有疑似症狀。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青下午在例行疫情週報時表示，一名北部40餘歲男性1月25日至30日與家人到泰國旅遊，2月6日至11日陸續因喉嚨痛、出疹、骨頭痛等症狀數度就醫，曾被通報登革熱及屈公病，但都陰性，但茲卡IgM抗體陽性，經檢驗於24日確診。

個案目前已無症狀且過可傳染期，同行家人都沒有疑似症狀。地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予「1+6原則」衛教。

林詠青表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

茲卡以病媒蚊傳播，民眾如需前往疫情高風險區，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3週。

台灣自2016年迄今共確診25例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸3例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。

2016、2017、2018、2019年茲卡病例數分別為13、4、3及4例。

依世界衛生組織發布的疫情概況以及台灣與鄰國境外移入個案資訊，目前疾管署針對鄰近有風險之柬埔寨、緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），另孟加拉、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疫情 茲卡病毒 馬來西亞

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