環狀線累積運量已突破百萬 3月1日起收費

台北捷運環狀線第一階段自通車以來，累積運量已突破百萬，3月1日起將開始收費，收費方式與現行路網相同，最低20元起跳，同時也享有與公車及YouBike間的轉乘優惠；而新北市區由環狀線串聯的其他路線捷運站更加便捷，例如環狀線開通前，板橋搭到頭前庄站要經過13站且進出台北市，票價要40元，未來只要經過1站，票價也只要20元，等於票價減半。

北捷公司表示，環狀線（板橋站、新埔民生站）轉乘板南線（板橋站、新埔站）為站外轉乘，持單程票的旅客，請使用「黃色轉乘閘門」出站；持電子票證的旅客則可於任一閘門出站，在20分鐘內完成轉乘，即視同相同車站轉乘，合併計算里程。

由於環狀線營運路線橫跨新北市新店、中和、板橋及新莊4個行政區、共14站，旅客可大幅縮減車資、搭車時間及搭乘里程；北捷舉例，通車後新北市民從板橋到頭前庄票價，從原來的40元降為20元，金額直接省一半，中和居民到板橋也不必再繞進台北市區轉乘，可以大大節省交通時間。

北捷指出，環狀線收費後，同樣適用常客優惠，每天通勤、通學及捷運常客，可累計搭乘次數，最高可獲30%的回饋金，相當於7折，搭越多回饋越多；或是依據自身搭乘的里程及次數，選擇長途搭乘適用的1280公共運輸定期票。