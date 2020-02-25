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宜蘭228連假訂房不差 出國玩風險大還是留台灣
原以為受到疫情影響，恐重創228連假旅遊市場，飯店訂房會很慘，但其實宜蘭到目前的訂房情況還可以。業者聽到的遊客反映是，其他鄰近國家的疫情比台灣更嚴重，3天連假去不了什麼太遠國家，所以還是留在台灣玩比較安全。
以旅遊住宿一級戰區礁溪鄉而言，礁溪寒沐酒店228連假的訂房有9成，兆品大酒店及品文旅訂房也有8成左右，礁溪麒麟大酒店目前訂房情況雖然沒有去年多，但詢問度很熱絡，飯店趁機推出賞櫻訂房專案，頗受青睞。縣內民宿部分，228連假第一天的訂房狀況比較好。
根據業者觀察，今年訂房型態還是稍有受到疫情影響，搭乘遊覽車的團客取消比較多，但在國旅的散客方面有成長，一般遊客都認為鄰近國家的新冠肺炎疫情這麼慘，台灣防疫相對比較安全，還是在地度假旅遊。
目前距離228連假還有兩天，通常遊客會利用訂房網站下訂，所以這兩天應該都還會成長；不過有一些中高價位的老飯店，遭受衝擊比較大，到目前訂房情況才兩成。
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