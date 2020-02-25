疫情升溫心情起伏 專家：調息找回生活控制感

新冠肺炎疫情升溫，多個國家也紛紛出現確診案例。隨著疫情發展，民眾的心情也跟著起伏，從「口罩之亂」到「酒精之亂」都在在顯示民眾出現不安、恐慌的情緒，對此心理衛生學會也提出心理衛生對策，處理疫情下的情緒危機。

中華心理衛生學會常務監事、台灣大學健管所兼任教授張玨表示，現行個人或政府提出的防堵疫情、增產口罩避免傳播、提升免疫力等，多為針對生理健康的防疫措施。但「離開心理健康就不能稱之為健康」，因此無論在個人、社會或是國家層面，皆須提出更多提升心理健康的方案。

亞安情緒危機處理團隊執行長張愛倩則依過去處理震災時的經驗表示，當重大事故發生，生理、心理、社交都會產生一些改變，而這些改變可能會降低日常生活的功能，例如身體感覺會較僵硬或無力感；因此建議此段時間可將行動放慢，並記得運動、放鬆。

張愛倩說，可以按照以下的方法放鬆，以降低生活上失控的無力感：

一、用個人平時熟悉的放鬆方式，如運動、繪畫、聽音樂等放鬆緊繃的身體和心情。

二、使用調息的方式呼吸吐氣、放鬆身體的肌肉，心情也會跟著放鬆。

三、睡前泡腳、避免喝含咖啡因飲料，保持正常規律作息。

張愛倩也建議，如果是上班族可能會因為疫情使專注力下降，可在上班離家前、下班離開工作場所前，先調息幾分鐘，對自己說幾句打氣的話。每天持續這樣的流程，可以讓自己漸漸找回失去的控制感和安全感。